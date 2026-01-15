scorecardresearch
 
'धुरंधर' के जलवे में 'राहू केतु' की कॉमेडी करेगी कमाल! अनोखा एक्सपेरिमेंट है वरुण-पुलकित की फिल्म

कॉमेडी फिल्मों को तरसते थिएटर्स में ‘राहू केतु’ एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आई है. माइथोलॉजी, लोककथाएं और सिचुएशनल ह्यूमर के मेल से बनी ये फिल्म 'धुरंधर' के जोरदार असर के बीच दर्शकों को कॉमेडी का सालिड डोज दे सकती है. लेकिन शर्त एक ही है— ये 'धुरंधर' का सामना कर ले.

कैसी होगी 'राहू केतु' की ओपनिंग? (Photo: IMDB)
'फुकरे' से पॉपुलर हुई पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी अब एक नई फिल्म 'राहू केतु' लेकर आ रही है. कुछ दिन पहले आए इसके ट्रेलर को जनता से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. वरुण शर्मा को कॉमिक किरदारों में काफी पसंद किया जाता है. 'फुकरे' फ्रेंचाइज़ी के पॉपुलर होने की एक बड़ी वजह उनका किरदार है. उनके साथ पुलकित सम्राट की जुगलबंदी मजेदार रहती है. 'राहू केतु' में कॉमेडी के साथ एक एक्सपेरिमेंट है. लेकिन इसके सामने एक बड़ा चैलेंज भी है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का क्रेज अभी भी बना हुआ है. मगर एक चीज ऐसी है जो 'राहू केतु' को बॉक्स ऑफिस सक्सेस दिला सकती है.

'राहू केतु' का नया एक्सपेरिमेंट
वरुण और पुलकित की फिल्म एक रेगुलर कॉमेडी फिल्म नहीं है. ये माइथोलॉजी और लोक कथाओं के एलिमेंट्स को कॉमेडी में लेकर आ रही है. राहू-केतु की चर्चा ज्योतिष में बहुत होती है. किसी भी व्यक्ति की दिशा-दशा तय करने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है. लेकिन फिल्म इन्हें दो रियल किरदारों की तरह पेश करती है. कहानी की थीम ये है कि राहू-केतु, क्रिमिनल्स से ही भ्रष्टाचार खत्म करवाने वाले हैं. साथ में सिचुएशनल कॉमेडी और चटपटे ह्यूमर का तड़का है. ये अपने आप में एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है और इससे पहले बहुत फिल्मों ने ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है.

अच्छी कॉमेडी फिल्म की कमी
बॉलीवुड से एक प्योर कॉमेडी फिल्म आए, अच्छा-खासा लंबा समय हो चुका है. अक्टूबर में आई 'थामा' में कॉमेडी पर हॉरर यूनिवर्स के एलिमेंट्स भारी पड़ते दिखे थे. और नवंबर में आई 'दे दे प्यार दे 2' की कॉमेडी सोशल मैसेज में फंसी हुई थी. 'मस्ती 4' और कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' दर्शकों को लुभाने में फेल साबित हुईं. दिसंबर से थिएटर्स में 'धुरंधर' ही छाई हुई है, जो काफी सीरियस फिल्म है. ऐसे में एक अच्छी कॉमेडी फिल्म के लिए माहौल तैयार है. अगर 'राहू केतु' की कॉमेडी असरदार रही और वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब हो सकती है.

टल चुका है 'धुरंधर' का खतरा
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और तभी से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. करीब 40 दिनों बाद भी ये थिएटर्स पहुंच रहे दर्शकों की पहली पसंद है. लेकिन अब ये फिल्म काफी दर्शक देख चुकी है और 'धुरंधर' की चर्चाओं को भी विराम मिलने लगा है. कोई नई फिल्म अगर उम्मीद जगाती है, तो अब थिएटर्स भी उसे स्क्रीन देने में आनाकानी नहीं करेंगे. ऐसे में 'राहू केतु' के लिए मैदान खुला है. लोगों को फिल्म पसंद आई, तो 23 जनवरी को 'बॉर्डर 2' के आने तक इसके पास टिके रहने का अच्छा मौका है. यहां देखें 'राहू केतु' का ट्रेलर:

कितनी ओपनिंग से बन जाएगी बात?
'राहू केतु' बॉलीवुड स्टैंडर्ड के हिसाब से लो बजट फिल्म है. कुछ रिपोर्ट्स इसका बजट 20–25 करोड़ बताती हैं. अनुमान है कि ये 1000 से कम स्क्रीन्स पर लिमिटेड रिलीज होगी. ऐसे में अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ 'राहू केतु' का ओपनिंग कलेक्शन 2–3 करोड़ तक भी होता है, तो इसे भरोसेमंद शुरुआत कहा जाएगा. अब देखना है कि शुक्रवार को 'राहू केतु' थिएटर्स में क्या माहौल बनाती है.

