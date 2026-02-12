प्रियंका चोपड़ा ने डायरेक्टर राजामौली को दिया था 'अल्टीमेटम', इस शर्त पर 'वाराणसी' को कहा हां

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा जल्द ही डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के साथ भारतीय सिनेमा में कमबैक कर रही हैं. अब वैरायटी से बातचीत में प्रियंका ने फिल्म साइन करने से पहले एसएस राजामौली को दिए गए 'अल्टीमेटम' के बारे में खुलासा किया. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि यह फिल्म 'उनमें से कुछ भी नहीं' है जो उन्होंने पहले कभी की है.

और पढ़ें

प्रियंका ने राजामौली से क्या कहा?

प्रियंका ने कहा, 'यह जो मैंने पहले कभी किया है उससे बिल्कुल अलग है. हम अंटार्कटिका से लेकर... तक यात्रा करते हैं. और वह जो दुनिया बनाते हैं, वे इतनी बड़ी होती हैं, और किसी के पास उनके जैसा विजन नहीं है. इसलिए मैं खुद और ज्यादा देखने के लिए उत्सुक हूं.'

एक्ट्रेस ने निर्देशक से पहले जो कहा था, वह शेयर करते हुए बताया, 'मैंने कहा, 'सुनिए, मैं भारतीय फिल्मों में वापस आ रही हूं. मुझे एक डांस सॉन्ग तो करना ही है. मतलब आपको मुझे डांस करवाना ही होगा.' मुझे पता है कि मैं यह करने वाली हूं, लेकिन हमने अभी तक इसे शूट नहीं किया है. ओके, यह आखिरी चीजों में से एक है, जिसका मैं वाकई इंतजार कर रही हूं. लेकिन हमने पहले ही एक ऐसा डांस सॉन्ग किया है जिसकी कोरियोग्राफी पागलपन वाली थी. यह काफी जटिल है.'

Advertisement

वाराणसी से कमाल करेंगी प्रियंका?

एपिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' के साथ प्रियंका अपनी तेलुगू फिल्म में डेब्यू कर रही हैं. फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. ये पिक्चर 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी. फिल्म का ऑफिशियल टाइटल नवंबर 2025 में हैदराबाद में एक भव्य इवेंट के दौरान रिवील किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 फैंस शामिल हुए थे.

राजामौली ने एक छोटा टीजर भी जारी किया था, जिसमें शानदार विजुअल्स थे और कहानी की झलक मिली जो अलग-अलग जगहों और समयों में फैली हुई है. 'वाराणसी' में अंटार्कटिका, वाराणसी, केन्या, 512 ईस्वी, 2027 ईस्वी, और यहां तक कि त्रेतायुग तक की झलक देखने को मिलने वाली है. टीजर के अंत में महेश को प्रोटागोनिस्ट रुद्र के रूप में दिखाया गया, जो बैल पर सवार होकर त्रिशूल लिए वाराणसी में दौड़ रहे हैं, खून से सनी शर्ट और नंदी पेंडेंट उन्होंने पहना हुआ है.

फिल्म में प्रियंका को मंदाकिनी नाम की महिला के किरदार में देखा जाएगा. जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन खलनायक कुंभ का रोल कर रहे हैं. 'वाराणसी' में एमएम कीरावनी का म्यूजिक होगा. यह फिल्म श्री दुर्गा आर्ट्स और शोइंग बिजनेस द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है. फैंस प्रियंका को वेब सीरीज 'सिटाडेल' के दूसरे सीजन में भी देखेंगे. उनकी अगली हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' है, जिसमें कार्ल अर्बन उनके साथ नजर आएंगे. प्रियंका चोपड़ा को पिछली बार एक्शन थ्रिलर 'हेड्स ऑफ स्टेट' में इदरीस एल्बा और जॉन सीना के साथ देखा गया था.

---- समाप्त ----