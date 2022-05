Priyanka Chopra को Nick Jonas से तोहफे में मिली लग्जरी कार, देसी गर्ल बोलीं- बेस्ट हसबैंड

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) इन दिनों अपनी हॉलीवुड सीरीज सिटाडेल ( Citadel) की शूटिंग में बिजी हैं. सीरीज के सेट पर प्रियंका को खूब एक्शन करने को मिल रहा है. वह अपने फैंस के साथ सीरीज के BTS फोटोज को भी शेयर कर रही हैं. अब प्रियंका ने सोशल मीडिया एक बेहद कूल फोटो (Priyanka Chopra Instagram) शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने अपने पति निक जोनस (Nick Jonas) को बेस्ट हसबैंड बताया है.

निक जोनस ने प्रियंका को दी कूल कार

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटो शेयर की है. इस फोटो में आप प्रियंका को एक आलिशान गाड़ी में बैठे देख सकते हैं. इस गाड़ी पर मिसेज जोनस भी लिखा हुआ है. प्रियंका ने गाड़ी से मैचिंग आउटफिट पहना है. वह आंखों पर चश्मा लगाए, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे पोज कर रही हैं.

फोटो के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा, 'अब ये हुई न राइड. थैंक्यू निक जोनस हमेशा मेरे कूल लगने में मेरी मदद करने के लिए. बेस्ट हसबैंड एवर.' बताया जा रहा है कि निक जोनस ने पत्नी प्रियंका चोपड़ा को ये कस्टमाइज्ड गाड़ी तोहफे में दी है.

सिटाडेल की शूटिंग में बड़ी हैं देसी गर्ल

सिटाडेल की बात करें, तो यह अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज है. प्रियंका काफी समय से इसकी शूटिंग कर रही हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने खून से लतपथ और चोटिल हालत में अपनी फोटो शेयर की थी. इसे देखकर फैंस डर गए थे. इस लुक में प्रियंका को आइस क्रीम एन्जॉय करते देखा गया था.

सिटाडेल सीरीज को मार्वल की फेमस डायरेक्टर जोड़ी एंथनी और जो रूसो बना रहे हैं. इसमें प्रियंका के साथ मार्वल की फिल्म Eternals के एक्टर रिचर्ड मैडन भी नजर आने वाले हैं. यह एक साइंस फिक्शन सीरीज है. इसके अलावा प्रियंका, टेक्स्ट फॉर यू और It's All Coming Back to Me का भी हिस्सा हैं.

बॉलीवुड में भी करेंगी काम

प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड प्रोजेक्ट की बात करें, तो वह फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म ‘जी ले जरा’ में काम करने जा रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ कटरीना कैफ और आलिया भट्ट होंगी. फिल्म की कहानी गर्ल्स ट्रिप पर आधारित होगी. इससे पहले प्रियंका और फरहान को साथ में फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में देखा गया था.