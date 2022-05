Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन कार्तिक आर्यन की फिल्म ने किया धमाका, कमाए इतने करोड़

कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने रिलीज के बाद दर्शकों को बड़ा सरप्राइज दिया है. इस फिल्म ने कम ही उम्मीद की जा रही थीं. लेकिन इसे देखने के बाद दर्शक खुश हो गए हैं. फिल्म में हंसी और हॉरर का बढ़िया डोज है. यही वजह है की फिल्म और कार्तिक दोनों की तारीफ करते कोई नहीं थक रहा है. अब फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी सामने आ गए हैं.

क्या है भूल भुलैया 2 की कमाई?

कहा जा रहा है कि भूल भुलैया 2 ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ दिए. इसे काफी तगड़ी ओपनिंग मिली है. बताया जा रहा है कि भूल भुलैया 2 का कलेक्शन 13.75 से 14.75 करोड़ रुपये है. ट्रेड एनालिस्ट ने इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के डबल डिजिट में कमाई करने की भविष्वाणी की थी. अब यह सच भी हो गई है.

भूल भुलैया 2 को देशभर में तकरीबन 3200 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. इसे फैंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, भूल भुलैया 2 ने मॉर्निंग शो में 20 परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ शुरुआत की थी. यह रात के शो तक जाते-जाते 50 परसेंट हो गई थी. फिल्म की एवरेज ऑक्यूपेंसी 35 परसेंट थी. भूल भुलैया 2 ने कम कीमत के टिकट रेट पर यह कमाई की है.

Bhool Bhulaiyaa 2 Review: कभी हंसाती-कभी डराती है कार्तिक की भूल भुलैया, तब्बू ने किया कमाल

RRR से ज्यादा की जा रही पसंद

ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाता के मुताबिक, भूल भुलैया 2 को देखने नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं. इस समय कार्तिक की फिल्म की मांग राजामौली की फिल्म RRR के हिंदी वर्जन से ज्यादा है. ओपनिंग डे पर फिल्म भूल भुलैया 2 ने लगभग 8.50 लाख रुपये के टिकट्स की बिक्री की है. माना जा रहा है कि यही वो फिल्म है जो बॉलीवुड में पड़े कमाई के सूखे को दूर करेगी.

‘BhoolBhulaiyaa2’ has more footfalls in national multiplex chains today than ‘RRR’(Hindi) had on its 1st day! ‘RRR’(Hindi) netted approx. Rs.8.25crore in multiplexes of national chains but ‘BB2’ may do around Rs. 7.5 crore. Only 10% less on collections..at 25% lower ticket rates!