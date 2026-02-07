सुनील थापा की मौत से टूटीं प्रियंका चोपड़ा, मुश्किल समय को किया याद, लिखा- आप हमेशा मेरे कोच रहेंगे...

दिग्गज नेपाली एक्टर सुनील थापा का शुक्रवार को निधन हो गया, और उनकी मौत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई.सुनील थापा न केवल नेपाल में, बल्कि भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों में भी एक जाना-माना नाम थे. साल 2014 में आई प्रियंका चोपड़ा की फेमस फिल्म 'मैरी कॉम' में उनके दमदार एक्टिंग को भला कौन भूल सकता है? उनकी मौत की खबर सुनकर प्रियंका चोपड़ा बेहद इमोशनल हो गईं.

प्रियंका चोपड़ा ने अपने ऑनस्क्रीन कोच को याद करते हुए एक इमोशनल मैसेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि सुनील थापा सिर्फ एक को-एक्टर नहीं, बल्कि उस मुश्किल वक्त के साथी थे जब उन्होंने अपने पिता को खोया था.

प्रियंका चोपड़ा ने क्या लिखा?

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया. जिसमें उनकी फिल्म 'मैरी कॉम' से सुनील थापा के साथ उनके खास पल दिखाए गए हैं. 2014 की इस फिल्म में, प्रियंका ने बॉक्सर मैरी कॉम का किरदार निभाया था, जबकि सुनील थापा उनके कोच नरजीत सिंह के रोल में दिखे थे.

सुनील थापा के निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने लिखा, 'आप हमेशा मेरे कोच सर रहेंगे. जब मैंने अपने पिता को खोया था, तब आपने मुझे संभाला था. आपने मुझे प्यार किया और बिना एहसास कराए कई मुश्किल दिनों में मेरी मदद की. आपकी गर्मजोशी भरी गले लगने की आदत और आपकी हंसी हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगी. बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं जाएंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'उस समय मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद जब मैं टूटी हुई थी. सुनील थापा, आपकी आत्मा को शांति मिले. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवार और प्रियजनों के साथ हैं.'

सुनील थापा का निधन कैसे हुआ?

द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, सुनील थापा का शुक्रवार सुबह काठमांडू के थापाथली में नॉर्विक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया, जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. वह 68 साल के थे. बताया जा रहा है कि उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, और सुबह 7:44 बजे किए गए ECG से उनकी मौत की पुष्टि हुई.

40 से ज्यादा सालों के करियर और 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के साथ, वह नेपाली सिनेमा में एक खास पहचान बन गए थे. उन्होंने कई भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया. उन्होंने 1981 में हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसके बाद आज की आवाज, मानव हत्या, अलबेला जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया.



