'बाजीराव मस्तानी' की 'काशीबाई' को प्रियंका ने किया याद, शेयर किया वीडियो

संजय लीला भंसाली निर्देश‍ित फिल्म ''बाजीराव मस्तानी'' को पांच साल पूरे हो गए हैं. फिल्म में दीप‍िका पादुकोण और रणवीर सिंह के अलावा प्र‍ियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी. अपनी इस बेहद खास फिल्म के पांच साल पूरे होने पर एक्ट्रेस प्र‍ियंका चोपड़ा ने फिल्म के कुछ शॉर्ट वीड‍ियो क्ल‍िप्स शेयर किए हैं. इनमें काशीबाई के किरदार में प्र‍ियंका का मशहूर डायलॉग भी शामिल है.

प्रियंका ने किया काशीबाई को याद

प्र‍ियंका ने ट्वीट किया- काशी की ताकत के अनुभव की शानदार यादों के साथ हम बाजीराव मस्तानी के 5 साल मनाते हैं. संजय सर, रणवीर सिंह, दीप‍िका पादुकोण, तन्वी अज्मी समेत पूरी टीम को बधाई. मालूम हो बाजीराव मस्तानी 18 दिसंबर 2015 में रिलीज हुई थी. इसमें प्र‍ियंका चोपड़ा ने बाजीराव (रणवीर) की पहली पत्नी काशीबाई का किरदार निभाया था. जब काशीबाई को मस्तानी (दीप‍िका) के बारे में पता चलता है तो वह रणवीर से कहती हैं- 'आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरुर छ‍ीन ल‍िया'.

With extremely fond memories of a glorious experience playing the gentle strength of Kashi we celebrate the #5YearsOfBajiraoMastani.

Congratulations Sanjay sir @RanveerOfficial @deepikapadukone @tanviazmi and everyone on the team! pic.twitter.com/ZDViwNyMtQ