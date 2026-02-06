scorecardresearch
 
बॉलीवुड की शादियों की प्रतीक बब्बर ने खोली पोल, बोले- रात गई बात गई...

स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक ने अपने पिता से दूरी बनाए रखने की वजह बताई है. उन्होंने बताया कि 2025 में प्रिया बनर्जी से शादी के दौरान उन्होंने राज बब्बर को न्योता नहीं दिया था. एक्टर ने बॉलीवुड में होने वाली फेक शादियों पर भी बात की.

प्रतीक बब्बर ने रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी (PHOTO: Instagram @_prat)
स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक का बचपन अपने नाना-नानी के साथ बीता. क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद ही एक्ट्रेस की मौत हो गई थी. पत्नी के निधन बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी के पास लौट गए. पिछले कई सालों से प्रतीक पिता के साथ अपने उलझे हुए रिश्तों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं. लग रहा था कि चीजें सुधर रही हैं, लेकिन 2025 में प्रिया बनर्जी से शादी करते वक्त उन्होंने अपने पिता को न्योता नहीं दिया. वो आज भी पिता राज बब्बर से दूरी बनाए हुए हैं. अब प्रतीक ने ऐसा करने की वजह बताई है. 

लोगों को नहीं पता सच
प्रतीक और प्रिया से पूछा गया कि आपने पिता को राज बब्बर को शादी में नहीं बुलाया, इसके लिए आपको ट्रोल किया गया. मिस मालिनी से बातचीत में प्रिया ने कहा कि हम ट्रोल्स की परवाह नहीं करते हैं.  प्रतीक ने कहा कि कहानी और भी कुछ है. इंडस्ट्री के कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते और आम जनता तो... लेकिन एक दिन सबको सच पता चल जाएगा. किसी कहानी में, किताब में, इंटरव्यू में या फिल्म में.

प्रिया ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया. मुझे लगता है शादी से ठीक पहले जिंदगी ने हमारा बहुत इम्तिहान लिया, ये देखने के लिए कि हम टिकेंगे या नहीं. हम निंजा की तरह हैं. जब कोई दिक्कत आई तो हमने एक-दूसरे की तरफ देखा और संभाल लिया.

नकली हैं बॉलीवुड शादियां
एक पॉडकास्ट में प्रतीक और प्रिया ने इंडस्ट्री की शादियों पर बात की. प्रिया ने कहा, 90 प्रतिशत बॉलीवुड शादियां दिखावा हैं. मुझे पता है क्योंकि मैं अंदर से जानती हूं. प्रतीक ने हामी भरी और बोले, ये तो दिखता ही है. फिर प्रतीक ने ट्विंकल खन्ना का वो कमेंट याद किया जब उन्होंने अपने शो पर फीजिकल बेवफाई पर कहा था- रात गई बात गई. वो बोले, अगर शादीशुदा लोग ‘रात गई बात गई’ कह रहे हैं, तो हालात क्या हैं, समझ लो. 

प्रिया कनाडा में पली-बढ़ी हैं और खुद को कैनेडियन कहती हैं. उन्होंने कहा कि कैनेडियन होने के नाते जज कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें तो इंडियन होना चाहिए, ये तुम्हारी संस्कृति है. लेकिन जब शादी इमेज के लिए करते हो, तो शादी मत करो. करियर बनाओ, अफेयर करो, लेकिन ईमानदारी से. मेरे देश में वैसा ही होता है. हमारी संस्कृति बॉलीवुड और इंडिया से कहीं मजबूत है. यहां शादी को मजाक समझा जाता है. 

