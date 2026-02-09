scorecardresearch
 
संदीप रेड्डी वांगा ने प्रकाश राज को 'स्पिरिट' से निकाला? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मैंने...

एक्टर प्रकाश राज ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ मनमुटाव की खबरों पर रिएक्शन दिया है. एक्टर ने बकायदा इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है.

स्पिरिट फिल्म पर बोले प्रकाश राज (Photo:Screengrab)
आज अचानक से सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि दिग्गज एक्टर प्रकाश राज को प्रभास की मचअवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर कर दिया गया है. दावा किया जा रहा था कि  डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और उनके बीच अनबन हो गई है. लेकिन अब खुद प्रकाश राज ने इन तमाम कयासों पर रिएक्शन दिया है.

एक्टर प्रकाश राज ने उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म स्पिरिट से हटा दिया गया है. 

क्या कहा प्रकाश राज ने?
फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर होने की खबरों ने जब तूल पकड़ा, तो प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर आकर अपनी बात रखी. उन्होंने साफ लहजे में इन खबरों को 'फेक न्यूज' करार दिया. उन्होंने लिखा कि जो लोग फिल्म के बारे में जहरीली और झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अभी तक मैंने अपने हिस्से की शूटिंग शुरू भी नहीं की है. प्रकाश राज ने तंज कसते हुए व्हाट्सएप पर कहानियां बनाने वालों से कहा कि अब वे बड़े हो जाएं और अपनी जिंदगी पर ध्यान दें.'

आखिर क्या था पूरा मामला?
प्रकाश राज की सफाई से पहले चर्चा चल रही थी कि स्क्रिप्ट और एक खास सीन को लेकर उनकी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ बहस हो गई है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया था कि सेट पर प्रकाश राज के व्यवहार से मेकर्स खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया.

हालांकि, फिल्म की टीम की ओर से कभी भी ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था. प्रकाश राज के हालिया ट्वीट ने यह साफ कर दिया है कि ये सारी बातें महज अफवाह थीं और उनके तथा मेकर्स के बीच सब कुछ ठीक है.

कब रिलीज होगी फिल्म?
संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही 'स्पिरिट' अपने अनाउंसमेंट के वक्त से ही चर्चा में है. इस फिल्म में प्रभास एक कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी कई खबरें आती रही हैं. पहले इसमें दीपिका पादुकोण थीं लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई. फिल्म 5 मार्च 2027 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

