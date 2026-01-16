scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धुरंधर ही नहीं, प्रभास की 'द राजा साब' का इन फिल्मों ने भी बिगाड़ा खेल, बॉक्स ऑफिस पर दी टक्कर

प्रभास की द राजा साब ने 400 करोड़ के बजट के बावजूद 130 करोड़ की कमाई की है. बाहुबली के बाद प्रभास की कई फिल्में जैसे साहो, राधे श्याम, आदिपुरुष सफल नहीं हो पाईं. फैंस का मानना है कि ये प्रभास के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है. उन्हें अपने फिल्म सलेक्शन पर विचार करना चाहिए.

Advertisement
X
प्रभास की फिल्म के लिए लागत जुटाना भी मुश्किल (Photo: IMDb)
प्रभास की फिल्म के लिए लागत जुटाना भी मुश्किल (Photo: IMDb)

'बाहुबली' फिल्म से पैन इंडिया स्टार बने प्रभास के करियर का बुरा दौर चल रहा है. वो जिस फिल्म को हां कहते हैं, वो बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो जाती है. बाहुबली 2 को रिलीज हुए 8 साल बीत गए हैं. रातोरात इंडिया के मोस्ट बैंकेबल एक्टर बने प्रभास का आज ये हाल है कि उनकी फिल्म 1 हफ्ते में बॉक्स ऑफिस से निपटने को तैयार है. बाहुबली के बाद वो साहो, राधे श्याम, आदिपुरुष, सालार पार्ट 1, कल्कि 2898 AD के बाद 'द राजा साब' में दिखे. 

खतरे में प्रभास का स्टारडम?

सालार और कल्कि 2898 AD को छोड़कर उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटी हैं. उनकी हालिया रिलीज द राजा साब को ही देख लीजिए, 7 दिन में फिल्म का बुरा हाल है. घिसट-घिसटकर ये 130 करोड़ कमा पाई है. इसका 200 करोड़ क्लब में शामिल होना नामुमकिन सा माना जा रहा है. इसका बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है. इस फिल्म के फेलियर ने एक्टर के पैन इंडिया स्टार टैग पर भी सवाल खड़े किए हैं. मूवी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा इसके डायरेक्टर ने जनता पर मड़ा है. द राजा साब की बॉक्स ऑफिस पर कमाई का माहौल कई फिल्मों ने बिगाड़ा है. निगिटेव वर्ड माउथ के बाद जनता का रुझान द राजा साब से हटकर दूसरी फिल्मों की तरफ बढ़ रहा है. सिनेमाघरों में दूसरी फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. इसमें धुरंधर का नाम भी शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

फ्लॉप हुई प्रभास की 400 करोड़ी 'द राजा साब'! डायरेक्टर ने ऑडियन्स पर मढ़ा दोष
'द राजा साब' ने लगाया 'धुरंधर' की स्पीड पर ब्रेक, देखें मूवी मसाला
The Raja Saab fails badly in hindi raising questions on prabhas pan india stardom
प्रभास के पैन-इंडिया स्टारडम पर सवाल! 'धुरंधर' के आगे 'द राजा साहब' का बुरा हाल
Dhurandhar vs The Raja Saab box office collection
प्रभास की 'द राजा साब' के सामने भी 'धुरंधर' दिखा रही दम, 850 करोड़ पार हुई कमाई
Prabhas in The Raja Saab.
'राजा साब' के लिए प्रभास ने दी फीस की कुर्बानी, संजय दत्त ने लिये इतने करोड़
Advertisement

रणवीर सिंह की धुरंधर 42 दिन में इंडिया में 813 करोड़ के करीब कमाकर गर्दा उड़ा रही है. इसने कई फिल्मों की कमाई में सेंध लगाई है. इसमें से एक द राजा साब भी है. साउथ में हालिया रिलीज हुई फिल्मों ने भी प्रभास की मूवी का गेम खराब किया है. चिरंजीवी की फिल्म मन शंकर वरा प्रसाद गारु की कमाई काबिलेतारीफ है. मूवी ने 4 दिन में 103 करोड़ कमा लिए हैं. वर्ल्डवाइड ये फिल्म 150 करोड़ कमाने की ओर है.

वहीं नवीन पोलिशेट्टी की मूवी Anaganaga Oka Raju भी मजबूती से बनी हुई है. इन दोनों साउथ मूवीज के आने से दर्शक बंटे हैं. फैंस का मानना है प्रभास के लिए द राजा साब का पिटना वेकअप कॉल है. उन्हें मूवी चॉइस और उसके सलेक्शन पर काम करना चाहिए. एक्टर के आने वाले प्रोजक्ट उनके गिरते स्टारडम को प्रभावित कर सकते हैं. उनकी सालार पार्ट 2, कल्कि 2898 AD पार्ट 2, स्पिरिट पाइपलाइन में हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement