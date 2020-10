अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर पायल का अनुराग पर तंज, बोलीं- नो मीन्स नो

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को पूरी दुनिया जन्मदिन की बधाई दे रही है. हर कोई इस खास दिन को एक्टर के लिए और ज्यादा खास बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन लगातार अपने तल्ख ट्वीट के जरिए सुर्खियां बटोरने वालीं पायल घोष ने अमिताभ के बर्थडे पर फिर अनुराग पर तंज कसा है. उन्होंने कहने को तो अमिताभ को बर्थडे विश किया है, लेकिन जो पोस्ट शेयर की है उसे देख समझा जा सकता है कि उनका इशारा तो कहीं और ही है.

अमिताभ के बर्थडे पर पायल का अनुराग पर तंज

पायल ने सोशल मीडिया पर अमिताभ की फिल्म पिंक का एक डायलॉग शेयर किया है. डायलॉग है- नो मीन्स नो. अब इस एक डायलॉग को देख समझा जा सकता है कि पायल का निशाना अनुराग की तरफ है. उन्होंने फिल्ममेकर पर यौन शौषण का आरोप लगाया है. लेकिन इस पोस्ट के साथ पायल ने अमिताभ के जरिए लोगों को महिलाओं का सम्मान करने की सीख दी है. वे लिखती हैं- अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं. वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और उनका हाल ही में महिलाओं के लिए किया गया काम सच साबित हो जाए. जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें, खुलकर सांस ले सकें.

I wish shri @amitabhbachchan ji a very happy birthday. May he go on like this forever and I hope some of his recent work for women comes true even in reality where women find it safe to work, live and breathe in this so called man's world #HappyBirthdayAmitabhBachchan pic.twitter.com/CsnFX1Bwdj