CSK के खिलाफ विराट की शानदार पारी देख फैन्स गदगद, अनुष्का की तारीफ में बांधे पुल

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जहां कब क्या हो जाए, ये बताना काफी मुश्किल हो जाता है. IPL तो ऐक ऐसा टूर्नामेंट बन गया है जिसने हर बार इस बात को सही भी साबित किया है. अब शनिवार का ही मैच ले लीजिए जिसमें विराट कोहली ने शानदार 90 रनों की पारी खेल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सीएसके के खिलाफ बेहतरीन जीत दिलवाई.

विराट की पारी पर अनुष्का की तारीफ

अब वैसे तो इस पारी का सारा क्रेडिट विराट कोहली को जाना चाहिए. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में उनकी इस पारी को देख लोग उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. दरअसल इस समय एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है. फोटो में विराट, अनुष्का को फ्लाइिंग किस कर रहे हैं. अनुष्का भी उस पर रिएक्ट कर रही है. वो फोटो देख फैन्स को अब लग रहा है कि विराट के दोबारा फॉर्म में आने के पीछे अनुष्का का हाथ है. सोशल मीडिया पर कई ऐसे ट्वीट इस समय वायरल हैं.

एक यूजर लिखते हैं- अनुष्का आपको बधाई. आपको सारा क्रेडिट मिलता है. विराट ने आपकी वजह से शानदार खेला. अब अगर वो अनुष्का की वजह से फेल भी हो सकते हैं, तो फिर सफल भी बन सकते हैं. ये तो लॉजिक है. दूसरे यूजर लिखते हैं- मैं चाहता हूं कि अब सभी ट्रोल करने वाले अनुष्का शर्मा की तारीफ करे. उन्हें विराट की पारी का क्रेडिट दें. सोशल मीडिया पर कई ट्वीट तो ऐसे भी हैं जहां पर मैच से ज्यादा विराट-अनुष्का की केमिस्ट्री पसंद आ रही है. एक यूजर लिखते हैं- विराट कोहली 90 बनाकर पवेलियन जाते हैं. अनुष्का स्माइल करते हुए उन्हें चीयर करती हैं. यहीं तो प्यार है. मेरा दिल भर आया है. ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं.

Virat Kohli scoring 90 runs, walking in the pavilion not-out while Anushka Sharma who is expecting smiles with her visible baby bump cheers for him. This is wholesome. This is what dreams are made up of. My heart is so full that I just can’t. They just made my shitty day better. pic.twitter.com/5NUR3E5Fg8 — Vars ᴴ a. (@_heavenlyInsane) October 10, 2020

Congratulations Anushka Sharma. You take all the credits today. ❤️ Virat Kohli played well today only because of you.



Yes if he can fail because of her, he can succeed because of her too. Logics.#ViratKohli pic.twitter.com/9DS262ft7p — Karthi (@The_Hitwicket) October 10, 2020

I want to see today trollers should praise Anushka Sharma for kohli performance pic.twitter.com/PrgBB2mpF4 — Rohini (@Rohini98585349) October 10, 2020

Everyone please thank Anushka Sharma for Virat Kohli's 90 runs tonight. #RCBvsCSK — June Paul (@journojuno) October 10, 2020

अनुष्का के पक्ष में ऐसा माहौल कैसे?

मालूम हो कि अचानक से अनुष्का को सारा क्रेडिट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक्ट्रेस को लेकर विवादित बयान दे दिया था. उन्होंने विराट की खराब फॉर्म का ठीकरा अनुष्का पर फोड़ दिया था. अब कहने को उन्होंने अपने बयान पर सफाई पेश कर दी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. अब जब विराट फिर फॉर्म में लौटते दिख रहे हैं, तो फैन्स भी अनुष्का का दिल खोलकर समर्थन कर रहे हैं.