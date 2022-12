दीपिका के 'बेशर्म रंग' का देसी वर्जन देखा आपने? देखकर नहीं रुकेगी हंसी

ये वीडियो देख आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे. वायरल हो रहे इस वीडियो ने पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग पर छिड़े तमाम विवादों का हल ढूंढ निकाला है. ना कोई भगवा कपड़ा है, ना कोई लग्जरी खर्चा, ना जबरदस्ती का फिट किए जाने वाला ग्राफिक्स. सिंपल और नैचुरल तरीके से फिल्माए बेशर्म रंग गाने के इस वर्जन ने मेकर्स और दुनिया की सारी दुविधाओं को खत्म कर दिया है.

नदी किनारे नाचते लड़के

पठान फिल्म का बेशर्म रंग गाना जब से रिलीज हुआ है, तब से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. गाने को जितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उतना ही ट्रोल भी किया जा रहा है. वहीं, गाने पर विवादों का दौर तो ऐसा शुरू हुआ कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. कई संगठनों ने मेकर्स पर हिदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है. लेकिन इन तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुछ लड़कों ने बेशर्म रंग पर ऐसा डांस किया है कि दीपिका को भी फेल कर दिया है.

परफॉर्म कर रहे लड़कों ने बेशर्म रंग गाने की हर डिटेलिंग को नोट किया है. दीपिका पादुकोण के सिजलिंग अवतार से लेकर उनके डांस मूव्स तक को फैंस ने रीक्रिएट किया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लड़के नदी किनारे पठान के गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं. अंडरगार्मेंट्स और लुंगी को बिकिनी की तरह पेश कर दीपिका के हर डांस मूव को रीक्रिएट किया है. वहीं कुछ लड़के दीपिका बने एक लड़के पीछे अपनी-अपनी दुनिया में मग्न बैकग्राउंड डांसर की कमी को पूरा कर रहे हैं.

ट्विटर पर वीडियो शेयर कर कैप्शन दिया गया- बेशर्म रंग का एक नया वर्जन रिलीज किया गया है. ताकि किसी के सेंटीमेंट्स को दुख ना पहुंचे.

A new version of "Besharam Rang" is released, so no one's sentiments are hurt. pic.twitter.com/cxnFjKUnOX