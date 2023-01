बुर्ज खलीफा पर छाया 'पठान', ट्रेलर देख झूम उठे Shah Rukh Khan के फैंस

Pathaan Trailer: पठान का इंतजार शाहरुख खान के सभी फैंस बेकरारी से कर रहे हैं. पठान के साथ किंग खान चार साल बाद फिल्मी पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. ऐसे में दुनियाभर में फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. भारत के साथ दुबई में भी पठान का डंका बज रहा है. बीती रात दुबई का बुर्ज खलीफा 'पठान' के ट्रेलर से रोशन दिखा.

बुर्ज खलीफा पर छाया 'पठान'

पठान का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है धूम मचा रहा है. किंग ऑफ रोमांस को एक्शन अवतार में देखकर शाहरुख के फैंस का दिल खुशी से बाग-बाग हो गया है. फैंस फिल्म देखने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. भारत के साथ दुबई में भी पठान को लेकर फैंस की दीवानगी देखने लायक है.

पठान के क्रेज को देखते हुए दुबई के बुर्ज खलीफा पर 'पठान' का ट्रेलर दिखाया गया. इस खास मौके पर शाहरुख खान भी वहां मौजूद रहे. सोशल मीडिया पर बुर्ज खलीफा की कई तस्वीरें और वीडियोज छाए हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा किस तरह पठान के रंग में रंगी हुई है. ये पल हिंदी सिनेमा और शाहरुख के सभी फैंस के लिए बेहद खास है.

When Pathaan took over the tallest building in the world 💥 #PathaanTrailerOnBurjKhalifa pic.twitter.com/ze58IcSvUJ

शाहरुख को देख फैंस में दिखा जोश

यशराज फिल्म्स ने दुबई के इस खास इवेंट से कई पोस्ट शेयर किए हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाहरुख की एंट्री होते ही वहां मौजूद लोग जोश से भर जाते हैं. शाहरुख के लिए फैंस की ये दीवानगी वाकई में देखने लायक है.

Pathaan on 🔝, literally!#PathaanTraileronBurjKhalifa



Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/uGoSpqo03M