Pathaan Song Besharam Rang Out: दीपिका के 'बेशर्म रंग' पर शाहरुख हुए फिदा, फैन्स बोले- किंग खान तुम्हें देखकर धड़कनें रुक गईं

Besharam Rang Release: शाहरुख खान के फैंस के लिए 12 दिसंबर बड़ी सौगात लेकर आया है. किंग खान फैंस एक्साइटेड तो हैं ही, उनकी खुशी सातवें आसमान पर है. वजह है शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग (Besharam Rang) रिलीज हो गया है. तो फैंस अपना दिल थाम कर रखिए, क्योंकि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सिजलिंग केमिस्ट्री आपके होश उड़ा सकती है.

पठान का पहला गाना रिलीज

पठान का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज होने के साथ फैंस की जुबां पर चढ़ गया है. सॉन्ग रिलीज से पहले इसकी ग्लैमरस झलक शेयर की गई थी. दीपिका पादुकोण का समंदर किनारे मोनोकनी पहने सिजलिंग लुक सामने आया था. इसके बाद शाहरुख खान का स्वैग दिखा. दोनों स्टार्स की कमाल की झलक देखने के बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को अब साथ देखने के लिए तैयार हो जाइए.

दीपिका-शाहरुख की दमदार केमिस्ट्री

सॉन्ग बेशर्म रंग में किंग खान और दीपिका पादुकोण की दमदार केमिस्ट्री नजर आ रही है. इससे पहले इन दोनों स्टार्स को आपने चेन्नई एक्सप्रेस और ओम शांति ओम मूवी में देखा होगा. शाहरुख और दीपिका की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर हिट रही है. पठान में एक बार फिर दीपिका-शाहरुख का रोमांस बड़े पर्दे पर छाने वाला है. गाने को शिल्पा राव, Caralisa Monteiro, विशाल और शेखर ने गाया है. लिरिक्स हैं कुमार के. इस फिल्म का म्यूजिक विशाल और शेखर ने दिया है. गाने को कोरियोग्राफ किया है वैभवी मर्चेंट ने.

देखें गाना...

इस गाने को देख गारंटी है लड़कियां शाहरुख की दीवानी हो जाएंगी, जितने कूल और डैशिंग शाहरुख लग रहे हैं, लगता है उम्र के साथ वे और जवां होते जा रहे हैं. दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण की तो क्या ही बात करें. दीपिका इससे पहले इतनी सुपर ग्लैमरस किसी फिल्म ने नहीं लगी होंगी. दीपिका की टोन्ड फिगर और कातिलाना लुक्स देखकर तो फैंस उनपर मर मिटे हैं. किंग खान की शर्टलेस फोटोज वायरल हो रही हैं. दीपिका के किलर डांसिंग मूव्स ने टेम्प्रेचर हाई कर दिया है.

#DeepikaPadukone looking like an absolute dream 😍

The man at 57 being that ripped is insane!

Song and choreography is kind of mid!#ShahRukhKhan𓀠 mostly playing spectator was kind of a bummer!#BesharamRang pic.twitter.com/mqjyDEDDW0