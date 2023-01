Pathaan Box Office Collection Day 2: सुनामी बनी 'पठान', 2 दिन में 120cr के पार, दूसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई, बादशाह ने रचा इतिहास

इसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस सुनामी. जी हां, आपने सही पढ़ा. शाहरुख खान की पठान ने गदर मचा दिया है. मूवी की ताबड़तोड़ कमाई ने ट्रे़ड एनालिस्ट्स के दावों की धज्जियां उड़ा दी है. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन भी पठान ने कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है. किंग खान की फिल्म दो दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है.

पठान का बज रहा डंका

पहले दिन इंडिया में 57 करोड़ की बंपर ओपनिंग के बाद पठान का डंका दूसरे दिन भी बजा. रिपब्लिक डे की छुट्टी का पठान को भरपूर फायदा मिला है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, पठान के हिंदी वर्जन ने सेकंड डे (गुरुवार) 70 करोड़ का कलेक्शन किया है. दो दिन में पठान की कमाई का आंकड़ा 127 करोड़ हो गया है. दूसरे दिन की कमाई में पठान ने KGF 2 को धूल चटाई है. KGF 2 के हिंदी वर्जन ने सेकंड डे 47 करोड़ कमाए थे.

अनुमान था पठान दूसरे दिन 60-65 करोड़ तक का कलेक्शन करेगी. पर इन सभी उम्मीदों से आगे निकलते हुए पठान ने साबित कर दिया है कि वो थमने वाली नहीं है. पठान हर दिन इतिहास रच रही है. रमेश बाला ने ट्वीट कर बताया कि पठान ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है.

#Pathaan out of the world ₹ 70 Crs Nett is expected for Hindi Day 2 in India 🇮🇳



A never before record by a huge distance..



Early estimates..