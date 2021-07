परिणीति चोपड़ा ने लंदन में लगवाई Pfizer वैक्सीन, यूजर्स बोले- देश पर भरोसा नहीं?

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने लंदन में वैक्सीन लगवाई. वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने फोटोज भी शेयर किए. साथ ही कैप्शन में लिखा- मैंने वैक्सीन लगवा ली. फोटोज प्रियंका चोपड़ा ने क्लिक किए. #Pfizer #London. लंदन में रहकर विदेशी वैक्सीन लगवाने को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

क्या बोल रहे हैं यूजर्स?

परिणीति विदेश में वैक्सीन लगवाने को लेकर आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं. एक यूजर ने लिखा है- वैक्सीन लंदन में और एक्टिंग इंडिया में. हद का पाखंड है. दूसरे यूजर ने लिखा है- वो (परिणीति) क्यों लंदन पहुंची सिर्फ मुफ्त में फाइजर वैक्सीन लगवाने के लिए, वो इंडिया वर्जन वैक्सीन भी लगवा सकती थीं.

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है- क्या इंडिया में वैक्सीन नहीं मिली? इसी तरह एक और यूजर ने लिखा है- इन्हें भारतीय वैक्सीन पर भरोसा नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा- उन्होंने इंडियन वैक्सीन क्यों नहीं ली. क्या उन्हें उस पर भरोसा नहीं है. ऐसे सेलेब्स को इंडियन वैक्सीन लेना चाहिए ताकि और लोग भी मोटिवेट होकर वैक्सीन लगवाएं.

दिशा परमार-राहुल वैद्य की तरह इन जोड़ियों के प्यार का गवाह बना बिग बॉस हाउस

Got my vaccine here. Took some photos. Then reality hit. 🤣 📸 @priyankachopra. #Pfizer #London. P.S. To all those extra smart people in the comments .... selfies get inverted. Left arm it is. pic.twitter.com/mtd7034w4A — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) July 14, 2021

Why did u not took Indian #vaccine. Is it that u dnt trust? Celebrity like u should have taken Indian made vaccine that will motivate other too to take #vaccine as lot of people follow u. — Hell's Angels (@AarpanPatel) July 14, 2021

So these people dont trust Indian vaccines. — Munna Bhaiya (@banlib23) July 14, 2021

India me vaccinee nhi mila? — Prasenjit Hazarika (@prasen_1986) July 14, 2021

Why did she have to come all the way to London just to get a ( FREE ) Pfizer Vaccine Jab... can't she get the one in India version of the vaccine Jabs lol 😆 — SG (@JamesArmani) July 14, 2021

Vaccinated in London, acting in India. Limit of hypocrisy. — DHEERAJ PANDEY (@dheeraj223192) July 14, 2021

बॉलीवुड के लिए 'सरोगेसी' नहीं है नया मुद्दा, मिमी से भी पहले बन चुकी हैं इसपर फिल्में

प्रियंका ने क्लिक की परिणीति की फोटोज

परिणीति चोपड़ा मार्च महीने से ही इंडिया से बाहर हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा था कि वो लंदन में हैं. साइना में लीड रोल प्ले करने वाली इस एक्ट्रेस ने वैक्सीन लगवाने के बाद फोटो का क्रेडिट अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा को दिया है. वैक्सीन लगवाने के बाद परिणीति साइड इफेक्ट से परेशान हैं, वो कंधे पर वाटर बैग लगाकर बैठी हैं. ऐसा लग रहा है कि इस दौरान उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा उनकी केयर कर रही हैं. प्रियंका और परिणीति में खास बॉन्डिंग है.

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जोनस विंबलडन का फाइनल देखने के लिए 11 जुलाई को लंदन में थीं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा को संदीप और पिंकी फरार में अर्जुन कपूर के साथ देखा गया था. वहीं, प्रियंका चोपड़ा के पास कई दिलचस्प फिल्में हैं, जैसे- टेक्स्ट फॉर यू, मैट्रिक्स 4. मां आनंद शीला पर आधारित भी एक फिल्म उनके पास है. गेम्स ऑफ थ्रोन्स स्टार रिचर्ड मैडेन के साथ भी वो एक स्पाई सीरीज में देखी जाएंगी.