'EMI और गुजारे के लिए नहीं कर सकता एक्टिंग', ब्रेक लेने पर बोले पंकज त्रिपाठी

बेहतरीन एक्टिंग की मिसाल बन चुके बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. पंकज त्रिपाठी ने पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्म दी हैं लेकिन पर्दे पर अपनी जबरदस्त अदाकारी के बीच उन्होंने ब्रेक ले लिया था. अब इस पर उन्होंने खुलकर बात की है.
Variety India के साथ हाल ही में हुई बातचीत में पंकज ने बताया कि यह फैसला उन्होंने खुद के साथ ईमानदारी से लिया है. फिल्मों और सीरीज में लगातार काम करने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि जो उत्साह उन्हें पहले प्रेरित करता था, वह अब कम होने लगा था.
एक्टिंग से ब्रेक लेने पर क्या कहा?
पंकज त्रिपाठी ने अपने एक्टिंग से ब्रेक लेने पर बात की. उन्होंने कहा, 'मैं लगातार प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था. बोरियत और थकान महसूस होने लगी थी. मुझे अपने काम में मजा नहीं आ रहा था. एक ब्रेक बहुत जरूरी था. अब मैं ज्यादा सेलेक्टिव हो गया हूं. मैं सिर्फ उसी काम के लिए घर से निकलता हूं जो मुझे एक्साइट करता है. मैं हर वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता जो मेरे पास आता है. मैं जिंदगी के ऐसे दौर में हूं जहां मैं सिर्फ एक्साइटमेंट और आर्टिस्टिक सैटिस्फैक्शन के लिए एक्टिंग करता हूं. मैं EMI और गुजारे के लिए यह नहीं कर सकता. मैं यह करता रहना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि यह लंबे समय में मेरे लिए काम करता है या नहीं.'
आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी साल 2025 में सिर्फ एक फिल्म 'मेट्रो… इन दिनों' और वेब सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर' में नजर आए थे.
मैं काफी थक गया था- पंकज त्रिपाठी
एक इंटरव्यू में बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा था, 'मैं धीमी जिंदगी को बढ़ावा देता था और खुद तेज जिंदगी में फंस गया, खासकर कोविड से पहले और बाद के दौर में. मुझे एहसास हुआ कि एक एक्टर को अपने हथियारों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. अब मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं. मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ उन्हीं कहानियों से जुड़ना चाहिए जो मुझे एक्साइट करती हैं. 30 दिनों तक लगातार काम करने से आप थक जाते हैं और, मैं थक गया था.'
ऑडियंस को इंतजार करना चाहिए
एक्टर ने कहा, 'मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं और मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी. ऑडियंस को भी मेरे लिए इंतजार करना चाहिए कि मेरा अगला एक्टिंग प्रोजेक्ट क्या होगा. इसीलिए मैंने अपनी स्पीड कम कर दी. मैं जीने के लिए एक्टिंग करता हूं, एक्टिंग के लिए नहीं जीता. मैंने तेज जिंदगी जी है, अब मैं धीमी जिंदगी जीना चाहता हूं. कुछ समय बाद मैं फिर से एनालाइज़ करूंगा कि कौन सा तरीका बेहतर है.'
वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर ने वेब सीरीज परफेक्ट फैमिली के साथ प्रोडक्शन में भी कदम रखा है. इसके बाद वह अपनी सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी में से एक 'मिर्जापुर द मूवी' के साथ वापसी करेंगे, जो इस साल 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है.