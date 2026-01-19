scorecardresearch
 
स्मृति मंधाना संग टूटा रिश्ता, पलाश ने किया 'मूव-ऑन', इस बॉलीवुड एक्टर के साथ बनाएंगे फिल्म

क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल वापस काम पर लौट आए हैं. वो जल्द डायरेक्टर की कुर्सी पर दोबारा बैठेंगे. इस बार वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े के साथ फिल्म बनाएंगे.

नई फिल्म बनाएंगे पलाश (Photo: Instagram @taran_adarsh)
बॉलीवुड फिल्म मेकर, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर पलाश मुच्छल के लिए पिछला कुछ वक्त काफी मुश्किलों भरा रहा होगा. क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग उनका रिश्ता टूटना काफी शॉकिंग था. इस दौरान उनके परिवार ने उनका काफी साथ निभाया. करीब एक महीने लाइमलाइट से दूर रहने के बाद, अब पलाश वापस आ गए हैं. 

काम पर लौटे पलाश मुच्छल

पलाश मुच्छल जल्द नई फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने एक्टर श्रेयस तलपड़े को कास्ट किया है. उनका ये कोलैब कंफर्म हो चुका है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने X और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें पलाश और श्रेयस साथ में नजर आए. उन्होंने लिखा, 'श्रेयस तलपड़े पलाश मुच्छल की अगली फिल्म में मेन लीड रोल प्ले करेंगे. डायरेक्टर पलाश मुच्छल की अगली फिल्म, जिसका अभी तक कोई टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, उसमें श्रेयस तलपड़े एक आम आदमी की भूमिका में नजर आएंगे. मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है.'

सोशल मीडिया पर पलाश के अगले प्रोजेक्ट की खबर ने यूजर्स के बीच सनसनी फैला दी है. जहां एक तरफ कई लोग उनकी इस नई फिल्म के लिए खुश हैं. वहीं बाकी लोग उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में उनके लिए 'धोकेबाज' जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. वहीं वो इस फिल्म को पहले से ही बॉयकॉट करने की बातें भी लिख रहे हैं. पलाश की फिल्म अनाउंसमेंट पोस्ट में यूजर्स स्मृति मंधाना का नाम कमेंट कर रहे हैं.

पलाश-स्मृति का टूटा रिश्ता, ट्रोल हुए फिल्म मेकर

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी साल 2025 की सबसे चर्चित खबरों में से एक रही. दोनों की शादी अचानक टूटी जिससे फैंस को धक्का लगा. इस दौरान कई बातें सामने आईं और अफवाहें भी उड़ी. लेकिन फिर 7 दिसंबर के दिन स्मृति और पलाश ने अपनी शादी से जुड़ी सभी अफवाहों को खारिज किया और अपने रिश्ते के टूटने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की. दोनों ने एक-दूसरे संग पोस्ट की हुई सभी फोटोज और वीडियोज को भी डिलीट किया. 

