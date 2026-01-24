scorecardresearch
 
पलाश मुच्छल पर लगा दूसरी महिला संग बिस्तर पर पकड़े जाने का आरोप, वकील बोले- क्या सबूत है?

विद्यान माने ने दावा किया है कि पलाश मुच्छल ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना पर चीट किया था. साथ ही उन्होंने पलाश पर एक रिलीज न हुई फिल्म में निवेश से जुड़े 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी का भी आरोप लगाया है.

पलाश मुच्छल पर लगे बड़े आरोप (Photo: Instagram)
पलाश मुच्छल पर लगे बड़े आरोप (Photo: Instagram)

सिंगर और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. एक्टर-प्रोड्यूसर विद्यान माने ने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि पलाश ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना पर चीट किया था. साथ ही उन्होंने पलाश पर एक रिलीज न हुई फिल्म में निवेश से जुड़े 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी का भी आरोप लगाया है. इस संबंध में महाराष्ट्र के सांगली में विद्यान शिकायत दर्ज कराई है.

पलाश के वकील ने दिया जवाब

पलाश मुच्छल के वकील श्रेयांश मिथारे ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में जवाब देते हुए कहा, 'उन्होंने (विद्यान ने) दावा किया है कि उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने चेक से या बैंक ट्रांसफर से पैसे दिए. पलाश के किसी अन्य महिला के साथ पकड़े जाने के सभी आरोपों के बारे में भी सबूत क्या है? हम इस व्यक्ति को नहीं जानते. हम उनसे स्मृति के पिता (श्रीनिवास) के माध्यम से मिले थे. हमारा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है. वो इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? शादी टूटने के बाद ही वे (विद्यान) सामने आए हैं. पलाश अपनी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.'

विद्यान ने पलाश पर लगाए बड़े आरोप

विद्यान माने ने एचटी सिटी से बातचीत में पलाश मुच्छल पर बड़े आरोप लगाए थे. साथ ही उन्होंने दावा किया था कि पलाश ने स्मृति पर चीट किया था. उन्होंने कहा था, 'मैं शादी की तैयारियों में 23 नवंबर 2025 को मौजूद था. उन्हें एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया. ये भयानक सीन था. फिर भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उन्हें पीटा था. पलाश का पूरा परिवार चिंदी चोर है. मुझे लगा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं पिछले महीने उनकी मां, अमिता मुच्छल से मिला था, तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज करने का बजट अब बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने मुझसे और 10 लाख रुपये निवेश करने को कहा, वरना मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा. उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि मुझे फिल्म से बाहर कर देंगे. इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करनी पड़ी.'

पलाश और स्मृति की शादी 23 नवंबर 2025 को होने वाली थी. दोनों की हल्दी, मेहंदी और संगीत की खुशियों भरी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. फिर अचानक से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई. पहले दोनों के परिवारों ने इसका कारण स्मृति मंधाना के पिता की बिगड़ी तबीयत को बताया था. हालांकि बाद में अटकले लगने लगीं कि पलाश ने स्मृति पर चीट किया है. फिर दिसंबर 2025 में ये शादी पर्मानेंटली कैंसिल हो गई थी.

