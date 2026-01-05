पाकिस्तान में धुरंधर की 'शरारत', शादियों में जमकर किया लड़कियों ने डांस, वायरल

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इस समय खूब चर्चा में है. ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, बल्कि इसके गाने सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक शादी के दौरान महिलाएं फिल्म के गाने ‘शरारत’ पर डांस कर रही हैं. वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी इम्प्रेस कर रहा है.

इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने रिएक्ट किया है और कहा है कि बैन के बावजूद फिल्म की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है.

हिट है धुरंधर की ‘शरारत’!

वायरल हो रहे वीडियो में शादी के हॉल के अंदर दो महिलाएं ‘शरारत’ गाने पर डांस करती नजर आईं. फिल्म के गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने जिस ग्रेस से स्टेप्स किए हैं, महिलाएं भी वैसा ही करती दिखीं. जबकि आसपास मौजूद लोग तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. ये वीडियो भारत में खूब वायरल हो रहा है, जहां यूजर्स महिलाओं के डांस के मुरीद हो रहे हैं. वहीं धुरंधर की धूम की भी खूब चर्चा कर रहे हैं.

यूजर्स लिख रहे हैं कि- पाकिस्तान में धुरंधर को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, शायद आदित्य धर को निशान-ए-पाकिस्तान दे दें. एक और कमेंट था- धुरंधर सरहद के उस पार भी छाई हुई है. एक यूजर ने कहा- बैन के बावजूद फिल्म को लेकर इतना क्रेज है, वाकई कमाल है. वहीं एक और ने लिखा- चाहे पाकिस्तान ऑनलाइन कितना भी इनकार करे, लेकिन बॉलीवुड का असर जबरदस्त है. धुरंधर के गानों पर पाकिस्तान से ऐसे कई डांस वीडियो सामने आ रहे हैं. मानों या ना मानों पर पड़ोसी देशों में बॉलीवुड की गहरी छाप है.

Dance on Dhurandhar Movie Song Shararat at Pakistani Wedding 😍 pic.twitter.com/Utn7kxOGo4 — Rosy (@rose_k01) January 4, 2026

पाकिस्तान में बैन के बावजूद सफलता

ऐसा तब देखने को मिल रहा है जब धुरंधर को पाकिस्तान में बैन किया गया है. बावजूद इसके फिल्म का गाना ताबड़तोड़ हिट हो रहा है. हालांकि फिल्म को पाकिस्तान के साथ-साथ बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में भी रिलीज नहीं किया गया. पूरे मिडिल ईस्ट में फिल्म पर बैन लगा हुआ है. इसके बावजूद, ये 2025 की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक बन चुकी है. फिल्म ने दुनिया भर में ₹1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. कई देशों ने फिल्म की रिलीज को तो रोक लिया लेकिन इसके गानों को सरहद पार करने से नहीं रोक पाई.

'शरारत' यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है. इस गाने को शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है और इसे मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस ने गाया है. गाने की कोरियोग्राफी विजय गांगुली ने की है.

मालूम हो कि, धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और संजय दत्त भी नजर आते हैं. फिल्म का सेटअप पाकिस्तान के ल्यारी पर बेस्ड है. जहां के कई खतरनाक और कुख्यात नामों का जिक्र इस फिल्म में किया गया है. इन्हीं वजहों से फिल्म को बैन किया गया है.

धुरंधर 2025 की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसका दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा.

