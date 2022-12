Besharam Rang: जगजीत सिंह के गाने से कॉपी है 'बेशर्म रंग'? Pak एक्टर ने उठाए सवाल, गाना सुनकर क्यों हुए नाराज?

सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मच-अवेटेड फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग विवादों में घिर गया है. बेशर्म रंग गाने को लेकर कई लोग कई अलग तरह की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. किसी को दीपिका की बिकिनी के रंग से आपत्ति है, तो किसी को गाने की धुन से. अब पाकिस्तानी एक्टर उस्मान ख़ालिद भट्ट ने भी बेशर्म रंग गाने पर निशाना साधा है.

पाकिस्तानी एक्टर ने शाहरुख के गाने पर उठाए सवाल

पाकिस्तानी एक्टर उस्मान ख़ालिद भट्ट को दीपिका पादुकोण के बिकिनी पहनने से तो कोई ऐतराज नहीं है. लेकिन लगता है उन्हें बेशर्म रंग गाना ही पसंद नहीं आया है. उस्मान ख़ालिद भट्ट ने बेशर्म रंग गाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

एक्टर उस्मान ख़ालिद भट्ट ने बेर्शम रंग गाने पर फैन के रिएक्शन को री-ट्वीट करके गाना सुनने के बाद अपना पहला रिएक्शन बताया. उन्होंने लिखा- बेशर्म रंग गाने को सुनकर मुझे पहला ख्याल यह आया कि उन्होंने जगजीत सिंह के 'कोई फरियाद' के साथ ये क्या कर दिया?

My first thought upon hearing Besharam Rang was 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘰 𝘑𝘢𝘨𝘫𝘪𝘵'𝘴 𝘒𝘰𝘪 𝘍𝘢𝘳𝘪𝘺𝘢𝘢𝘥?! https://t.co/V8hwlvxXRX