O Romeo Trailer : निकलेगा जनाजा या मिलेगी मुहब्बत? खूनी खेल में फंसे शाहिद-तृप्ति की लव स्टोरी है बवाल

‘कबीर सिंह’ के बाद से ही जनता शाहिद कपूर को दोबारा दिलजले आशिक के रोल में देखने का इंतजार कर रही थी. ये इंतजार अब ‘ओ रोमियो’ के साथ पूरा होने जा रहा है. ‘कमीने’ और ‘हैदर’ के बाद डायरेक्टर विशाल भारद्वाज तीसरी बार शाहिद के साथ फिल्म लेकर आ रहे हैं. फर्स्ट लुक और टीजर से ही ‘ओ रोमियो’ की चर्चा फिल्म फैन्स में जोर पकड़ने लगी थी. फाइनली ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर आ गया है, जो बहुत भौकाली है.

और पढ़ें

कातिल रोमियो, आहत जूलियट की खूनी लव स्टोरी

‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर शाहिद कपूर के गैंगस्टर अवतार से शुरू होता है. स्टाइलिश, स्वैग से भरपूर इस किरदार में दमदार लग रहे शाहिद की लाइफ तब गुलाटी मारने लगती है जब सामने आती हैं तृप्ति डिमरी. तृप्ति का किरदार थोड़ा रहस्यमयी है. वो शाहिद के गैंगस्टर के पास किसी की हत्या की सुपारी देने पहुंची हैं.

ट्रेलर का फील कुछ ऐसा है कि इस लड़की की लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिसके बदले के लिए ये किसी की सुपारी देने आई है. इसी के बीच एक खतरनाक कॉप भी नजर आता है, जिसके सामने इस गैंगस्टर को भी सांप सूंघ जाता है. और ये हैरानी की बात नहीं है कि इस कॉप का किरदार नाना पाटेकर निभा रहे हैं. वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल शायद शाहिद की मां के रोल में हैं और छोटी सी झलक में ही उनकी मौजूदगी कमाल करती है.

Advertisement

फिल्म के मेन विलेन का रोल ‘लैला मजनू’ फेम अविनाश तिवारी कर रहे हैं, जो लगातार अपने काम से इंप्रेस कर रहे हैं. ये विलेन सिर्फ खतरनाक दिख नहीं रहा, इसके आते ही ट्रेलर के माहौल में भी खतरे की बू तैरने लगती है.

कहानी कम, भौकाल में दम

‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर इतना ही रिवील करता है कि शाहिद का गैंगस्टर अपने अधूरे प्रेम में वो लकीर पार करने वाला है, जिसके दूसरी तरफ आदमी शैतान बन जाता है. मगर ट्रेलर कई बातें छुपा लेता है— प्लॉट का ट्विस्ट क्या है? तृप्ति के किरदार का सीक्रेट क्या है? अविनाश को शाहिद से क्या बदला लेना है? और इन सब के बीच एक पुलिस वाला किस तरफ से खेल रहा है? यहां देखें 'ओ रोमियो' का ट्रेलर:

ट्रेलर के आखिर में तृप्ति शाहिद पर बंदूक ताने खड़ी नजर आती हैं, जिससे मामला और उलझ जाता है. ट्रेलर में सुनाई देने वाले गानों के टुकड़े भी इंप्रेसिव हैं. शाहिद का गैंगस्टर और सनकी अंदाज, तृप्ति, नाना पाटेकर और अविनाश तिवारी का काम— सब मिलकर ट्रेलर को भौकाली बना देते हैं. इसे देखने के बाद 13 फरवरी का इंतजार और लंबा लगने लगता है, जब ‘ओ रोमियो’ थिएटर्स में पहुंचेगी.

---- समाप्त ----