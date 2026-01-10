O Romeo Teaser: शाहिद के जंगली अवतार, खून-खराबे से मिलकर बना 'ओ रोमियो' का टीजर, बढ़ाएगा दिल की धड़कन

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का पोस्टर, शुक्रवार 10 जनवरी को रिलीज होते ही वायरल हो गया था. फैंस के बीच इसे देखने की बेसब्री तभी पैदा हो गई थी, जो अब बढ़ गई है. वजह है आज रिलीज हुआ पिक्चर का टीजर. 1 मिनट 35 सेकेंड के इस टीजर में वो सबकुछ है, जो आपका दिल खुश करने के लिए काफी हो. यहां शाहिद एकदम अलग अवतार में दिख रहे हैं. उनके साथ-साथ पिक्चर के दूसरे एक्टर्स की झलक भी लाजवाब है.

रिलीज हुआ ओ रोमियो का टीजर

टीजर की शुरुआत शाहिद कपूर की आवाज से होती है. वो एक यॉट पर किसी छोटू को आवाज लगा रहे हैं. इसके बाद आपको काउबॉय अवतार में गुस्सैल शाहिद कपूर दिखाई देते हैं. दरवाजे को जोर से खोलकर वो चिल्लाते हैं- कौन शेंडी लगा रहा है और फिर मोटी-सी गाली देते हैं. इसके बाद आपको समझ आता है कि शाहिद कपूर का किरदार एकदम जंगली है, वो लोगों पर गोलियां चलाता, क्रूज के बीच में बाथटब में बैठा और जुआ खेलता देखा जा सकता है. उसके पूरे शरीर पर टैटू है और उसकी हंसी डरावनी है.

इसके बाद आप रोमियो बने शाहिद को थिएटर में लड़ाई करते देखते हैं. उसे किसी बात का डर नहीं, वो किसी भी खोपड़ी यूं ही खोल देता है. इस सीन में ढेर सारा खून खराबा है, जो साफ करता है कि ये पिक्चर थ्रिल से भरी होने वाली है. आगे भी आपको गोलियां चलती और खून बहता देखने को मिलता है. फिर अपनी मीठी मुस्कान लेकर आती हैं दिशा पाटनी. पिक्चर में नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी हैं. लेकिन आपकी नजरें टिकती हैं अविनाश तिवारी पर. रोमियो के इंडियन वर्जन मजनू का किरदार निभा चुके अविनाश, इस टीजर में बैल से मुकाबला कर रहे हैं. उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है.

सीनियर एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने पिक्चर की टैगलाइन भी टीजर में साफ कर दी है. वो कहती हैं- 'इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो...' शाहिद कपूर के खूंखार, खतरनाक और Chaotic किरदार को मारधाड़ करते देखने के बाद आपको एक सुकून का पल भी दिया जाता है. यहां आपको दिखती हैं पिक्चर की हीरोइन तृप्ति डिमरी. सादी, शांत और उदास... अपने चेहरे पर जिंदगीभर का भोज लिए तृप्ति मछलियों को कैद में तैरते देख रही हैं. बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह की आवाज में गाना चल रहा है.

फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर देखते हुए हर पल के गुजरने के साथ आपकी दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं. इस छोटे-से टीजर में कई पल है, जो आपके साथ रह जाते हैं. इसी के साथ साफ हो गया है कि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज एक बार फिर आपका दिल खुश करने को तैयार हैं. 'हैदर' के बाद ये विशाल और शाहिद की दूसरी फिल्म है, जिसमें वो साथ काम कर रहे हैं. इस कोलैबोरेशन का इंतजार काफी वक्त से हो रहा था. ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी.

