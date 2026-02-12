scorecardresearch
 
शाहिद का क्रेजी लवर अवतार, दमदार कास्ट, मजेदार गाने... 'ओ रोमियो' को विनर बनाएंगी ये बातें!

वैलेंटाइन्स डे के मौके पर आ रही शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' शुक्रवार के फ्राइडे क्लैश में काफी दमदार नजर आ रही है. शाहिद का क्रेजी लवर अवतार 'कबीर सिंह' के बाद एक बार फिर से जनता के सामने आ रहा है. उनके कैरेक्टर के डार्क शेड्स अभी से चर्चा में हैं.

'ओ रोमियो' को दमदार बनाती हैं ये 5 बातें (Photo: ITGD)
एक और शुक्रवार मुहाने पर खड़ा है और बॉलीवुड की वैलेंटाइन्स डे रिलीज थिएटर्स में धमाका करने को तैयार हैं. इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्मों का क्लैश होना है. एक तरफ है शाहिद कपूर स्टारर 'ओ रोमियो'. दूसरी तरफ है आदर्श गौरव और शनाया कपूर की 'तू या मैं'. फिल्में तो दोनों एक्साइटिंग नजर आ रही हैं, लेकिन 'ओ रोमियो' का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है. इस फिल्म के हर डिपार्टमेंट में भरपूर वजनदार नाम हैं, जो टैलेंट की खान हैं.

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जानदार जोड़ी
कई नेशनल अवॉर्ड जीत चुके विशाल का नाम इंडियन सिनेमा के सबसे दमदार डायरेक्टर्स में लिया जाता है. विशाल की 'मकबूल', 'ओमकारा', 'इश्किया' और 'कमीने' जैसी फिल्में कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं. विशाल ने पहली बार 'कमीने' में शाहिद कपूर के साथ काम किया था और उनकी अदाकारी के फैन हो गए. दूसरी बार दोनों एक और कल्ट क्लासिक 'हैदर' के लिए साथ आए. इन दोनों ही फिल्मों में दोनों ने ही अपने करियर का कुछ सबसे बेहतरीन काम दिया है. अब तीसरी बार दोनों 'ओ रोमियो' के लिए साथ आ रहे हैं. इसलिए इंडियन सिनेमा के फैन्स की एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ी हुई है.

कास्ट में एक से बढ़कर एक तुर्रम खां
शाहिद कपूर भले बॉक्स ऑफिस पर लगातार बहुत बड़े स्टार ना रहे हों, मगर उनके एक्टिंग टैलेंट का लोहा सभी मानते हैं. उनके साथ लीड रोल में तृप्ति डिमरी हैं, जो अपनी पहली फिल्म से ही लगातार एक्टिंग की धार चमका चुकी हैं. तृप्ति के साथ 'लैला मजनूं' में शुरुआत करने वाले अविनाश तिवारी ने भी लगातार अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और वो 'ओ रोमियो' में विलेन के रोल में हैं. इनके साथ नाना पाटेकर हैं, जिनकी एक्टिंग के बारे में बात करते हुए शब्द कम पड़ते हैं. दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया के भी फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार हैं.

जानदार म्यूजिक
विशाल भारद्वाज ने जो नेशनल अवॉर्ड जीते हैं, वो सिर्फ उनकी स्टोरीटेलिंग के लिए ही नहीं, उनके म्यूजिक को भी मिले हैं. 'ओ रोमियो' के गाने भी विशाल ने खुद कंपोज किए हैं और अंदाजा लगाइए लिरिक्स किसने लिखे हैं— गुलजार, द ग्रेट. फिल्म से 4 गाने आ चुके हैं— हम तो तेरे ही लिए थे, आशिकों की कॉलोनी, इश्क का फीवर और पान की दुकान. एक-एक गाने को जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, जिसका सबूत आपको ऑडियो प्लेटफॉर्म्स से लेकर यूट्यूब तक मिल जाएगा. पिछले ही साल ये एक बार फिर जमकर नजर आया है कि 'म्यूजिक हिट, तो पिक्चर हिट.'

शाहिद का क्रेजी लवर अवतार
'कबीर सिंह' (2019) में शाहिद कपूर ने जैसे सनकी आशिक का किरदार निभाया, उसने लोगों को क्रेजी ही कर दिया था. लोग बार-बार ये डिमांड कर रहे थे कि शाहिद को उस तरह का किरदार फिर से निभाना चाहिए, जिसमें भरपूर डार्क शेड्स हों. 'ओ रोमियो' के ट्रेलर ने ही बता दिया है कि शाहिद इसमें अलग-अलग डार्क शेड्स भरपूर डार्कनेस के साथ लेकर आ रहे हैं. ऊपर से इस बार शाहिद की लव स्टोरी भी बहुत अलग है. तृप्ति डिमरी के साथ उनकी जोड़ी भी अच्छी लग रही है. शाहिद का डार्क अवतार लोगों को थिएटर्स तक लाने के लिए काफी है.

रोमांस और सस्पेंस का कॉम्बो
'ओ रोमियो' का ट्रेलर ही दिखा रहा है कि फिल्म में सिर्फ रोमांस ही नहीं, सस्पेंस का भी तगड़ा एंगल है. तृप्ति के किरदार को किसी की हत्या करवानी है, शाहिद का गैंगस्टर सुपारी ले चुका है, लेकिन इस लड़की के इश्क में पड़ने लगा है. नाना पाटेकर मुंबई में क्राइम खत्म करने निकले कॉप हैं. एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि शायद लड़की के जरिए ये कॉप गैंगस्टर्स तक पहुंचना चाहता है. अविनाश तिवारी का कैरेक्टर बहुत खतरनाक लग रहा है, मगर वो करने क्या वाला है ये किसी को नहीं पता. ये सब चीजें 'ओ रोमियो' में सस्पेंस का भी एक तगड़ा माहौल बना रही हैं. रोमांस के साथ ये एंगल फिल्म को दमदार बना सकता है.

अब देखना है कि 'ओ रोमियो' की ये बातें जनता को इंप्रेस करने में कितना कामयाब होती हैं. क्योंकि आखिरकार जनता ने ही तय करना है कि उन्हें शाहिद की फिल्म कितना एंटरटेन कर पाती है.

