'ओ रोमियो' की रिलीज: 'जन्नत से इरफान भेज रहे शुभकामनाएं', विशाल के नाम सुतापा का पोस्ट

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' आज 13 फरवरी के दिन थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इस फिल्म के लिए ऑडियंस में क्रेज नजर आया था. शाहिद और विशाल भारद्वाज भी करीब 9 साल बाद वापस कोलैब कर रहे हैं. इस खास मौके पर डायरेक्टर ने एक स्पेशल नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर कुछ दिल छूने वाली बातें लिखीं.

'ओ रोमियो' को मिला इरफान की पत्नी का सपोर्ट

विशाल भारद्वाज ने 'ओ रोमियो' के लिए लिखा कि भले ही उसका बॉक्स वर्डिक्ट जो हो, लेकिन उन्हें अपनी फिल्म पर बहुत गर्व है. डायरेक्टर ने अपनी फिल्म से जुड़े हर शख्स को धन्यवाद कहा, जिन्होंने उनकी फिल्म बनाने में अहम योगदान दिया. विशाल भारद्वाज की पोस्ट पर हर बड़े सितारे ने रिएक्ट किया. उनमें से एक दिवंगत एक्टर इरफान खान की पत्नी भी थीं, जिन्होंने डायरेक्टर को शुभकामनाएं दीं.

इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकदर ने विशाल भारद्वाज की पोस्ट पर कमेंट करके उस दौर को याद किया, जब डायरेक्टर अपनी फिल्म इरफान खान के साथ बनाना चाहते थे. सुतापा ने लिखा, 'आपको बहुत-बहुत मुबारक. बहुत पहले आपने ये सपना देखा था, तब इसका नाम सपना दीदी था. आपका सपना पूरा हुआ और आप सपना देखते-देखते रोमियो बन गए.'

'आपको सलाम और दुनिया में जुल्म खत्म होने का सपना देखते रहना चाहिए. आपको और आपकी पत्नी रेखा भारद्वाज को ढेर सारी शुभकामनाएं. इरफान आपको स्वर्ग से ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं.' इरफान खान और विशाल भारद्वाज ने भी एकसाथ काफी काम किया. दोनों पहली बार 'मकबूल' में साथ आए थे. फिर कुछ सालों बाद डायरेक्टर की 'सात खून माफ' और 'हैदर' में भी एक्टर ने कैमियो किया था.

इरफान खान के साथ बनती 'ओ रोमियो'

विशाल भारद्वाज 'ओ रोमियो' फिल्म पिछले कई सालों से बनाने का प्लान कर रहे थे. लेकिन किसी ना किसी कारण से ये फिल्म तब नहीं बन पाई. इस दौरान उन्होंने कई कोशिशें की, जिसमें से एक कोशिश इरफान खान और दीपिका पादुकोण के साथ हुई. तब उसका टाइटल 'सपना दीदी' था. मगर एक्टर्स की डेट ना मिलने के कारण, ये प्रोजेक्ट टलता गया.

फिर साल 2020 में इरफान खान का निधन हुआ, जिसके बाद विशाल भारद्वाज ने फिल्म को बंद किया. लेकिन साल 2024 में उन्होंने इसे शाहिद कपूर के साथ बनाने का ऐलान किया, जो अब बनकर रिलीज हुई है. इसमें शाहिद के अलावा तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी शामिल हैं.

