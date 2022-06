Nikamma Box Office Day 1: सुपर फ्लॉप साबित हुई Shilpa Shetty की 'निकम्मा'? फर्स्ट डे की कमाई ने किया निराश

Nikamma Box Office Day 1: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाये हुए थीं. इसलिये फैंस उनकी कमबैक फिल्म 'निकम्मा' को लेकर काफी एक्साइटेड थे. 'निकम्मा' के जरिये सालों बाद दर्शक शिल्पा को पर्दे पर देखने वाले थे. इसलिये इतना एक्साइटमेंट तो बनता ही है. आखिरकार वो दिन भी आया जब 17 जून 2022 को शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'निकम्मा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई. वहीं अब मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन भी सामने आ चुका है.

'निकम्मा' का फर्स्ट डे कलेक्शन

इस फ्राइडे थिएटर्स में शिल्पा शेट्टी स्टारर फिल्म निकम्मा रिलीज हुई. फिल्म में शिल्पा के अलावा शर्ली सेतिया और अभिमन्यु दसानी भी अहम भूमिका में हैं. रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ था. पर दुख की बात ये है कि शिल्पा की फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नाकार दिया है. ओपनिंग डे पर ही फिल्म का काफी बुरा हाल नजर आया.

#Nikamma is below par on Day 1, but the biz got a push, post evening, at mass centres, while metros remained weak... Day 2 and 3 are crucial, needs to salvage the situation... Fri ₹ 51 lacs. #India biz. pic.twitter.com/EjOqtXcSwN