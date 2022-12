Vivek Agnihotri ने 'पठान' के गाने 'बेशर्म रंग' को बताया गंदी कॉपी? यूजर्स ने लगाई क्लास

शाहरुख खान की पठान का जब से पहला लुक ही रिलीज हुआ है, तब से ही फैंस के बीच फिल्म का जबरदस्त बज बन चुका है. हाल ही में फिल्म का गाना रिलीज हुआ, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन्स देखने को मिले. कई लोगों को गाना बेहद पसंद आया तो कई यूजर्स ने मीम बनाने शुरू कर दिए. इस बीच फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री का भी एक इनडायरेक्ट रिएक्शन ट्वीट वायरल हुआ. जिसे लेकर शाहरुख खान के फैंस ने उनकी क्लास लगा दी.

रील वीडियो जैसा लगा गाना

12 दिसबंर को फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग गाना रिलीज हुआ है. इस गाने को रिलीज के पहले ही घंटे में एक मिलियन व्यूज मिल गए. फैंस के बीच गाना जबरदस्त हिट हो रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर दीपिका के डांस मूव्स को लेकर फनी मीम्स भी बन रहे हैं, जो कि काफी वायरल हुए. जहां सब ने इस गाने पर सीधा रिएक्शन दिया. वहीं द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस पर घुमा फिरा के अपना रिव्यू दिया.

विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा- पहले इंस्टा रील्स बॉलीवुड सॉन्ग्स की गंदी कॉपी लगते थे. अब बॉलीवुड के गाने इंस्टा रील्स की गंदी कॉपी लगते हैं. शाहरुख के फैंस को विवेक के इस ट्वीट का इशारा समझते देर नहीं लगी. उन्होंने कमेंट सेक्शन में विवेक को ज्ञान देना शुरू कर दिया.

फैंस ने लगाई क्लास

Heard of loyalty?? I guess u haven't. You obviously cannot be loyal to anyone or anything 🙂 Jis Bollywood ko sar par bitha rakha tha... use aaj gaali? 😃 Jo apne kaam ka na ho sakaa... wo Kashmiri Pandito ka kya hoga? Is sab ke beech... doosra fattu @AnupamPKher gayab hai 🤣🤣 pic.twitter.com/ngkQrmihiW — Sachin Pawar (@sachin181273) December 13, 2022

brother too much of anything is bad...you make movies do tht..you dont have to give ur opinion on every topic.just a suggestion. — kusal singh basnyat (@KusKusal) December 13, 2022

Aur usi bollywood me Agnihotri ji bhi kaam karte hain. Hate story jaisi film hum bhoole nahi hain sir ji 😀😀 — अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) December 13, 2022

पठान के बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण का अब तक का सबसे ग्लैमरस अवतार देखने को मिला है. दीपिका ने बिकिनी पहन कई किलर डांस मूव्स किए हैं. वहीं शाहरुख खान ने भी अपने सिक्स पैक एब्स को फ्लॉन्ट किया है. फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.