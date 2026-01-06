scorecardresearch
 
काम नहीं मिलने पर रोती हैं नेहा धूपिया, अक्षय खन्ना से हुईं इंस्पायर? बोलीं- 6 साल घर बैठकर...

नेहा धूपिया ने कहा कि जब उन्हें एक्टिंग के रोल्स नहीं मिलते, तो वो बहुत उदास रहती हैं. उन्हें काफी रोना आता है और वो ये बात बहुत मुश्किल से सहन कर पाती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि अगर ऐसा रहा तो उन्हें भी अक्षय खन्ना की तरह काम करने का तरीका अपनाना पड़ेगा.

नेहा धूपिया को नहीं मिल रहा काम (Credit: Instagram/NehaDhupia)
बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया पिछले काफी सालों से इंडस्ट्री में शामिल हैं. 2000 के दशक में वो कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. लेकिन आज के समय में उन्हें बहुत कम फिल्मों में देखा जाता है. वो अब ज्यादा कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनिंग फिल्में कर रही हैं. हालांकि नेहा दो सालों में सिर्फ एक या दो प्रोजेक्ट्स में ही नजर आती हैं. 

काम नहीं मिलने पर क्या बोलीं नेहा?

हाल ही में नेहा ने बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने कहा, 'जब मैं काम नहीं कर रही होती, तो मुझे बहुत टेंशन होती है. 20 साल से इस इंडस्ट्री में होने के बाद भी, जब दिन ढलता है मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती हूं. मैंने तीन दिन पहले भी ऐसा ही किया था. क्या मेरे पास वजहें हैं? हां, बिल्कुल. क्या कोई सुन रहा है? पता नहीं. मैं इस बात को रोने-धोने वाली कहानी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे फिल्मों का बिजनेस बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री मुझे कभी निराश नहीं करेगी.'

नेहा ने आगे कहा, 'ये बहुत मुश्किल हो जाता है. लोग कहते हैं कि मोटी चमड़ी के बनो, लेकिन सच ये है कि सब कुछ दिल को छू जाता है. सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात ये है कि जब तुम काम नहीं कर रहे हो, आस-पास हर कोई काम कर रहा होता है. तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे सामने से गुजर रही है, और तुम बस देखते रह जाते हो.'

'मेरे और एक नई लड़की में बस इतना फर्क है कि मैं ये सब बार-बार झेल चुकी हूं. मैं इतनी बार घबराई हूं, पर अब मुझे पता है कि इन हालातों से कैसे निकलना है. जब 3-4 साल तक कोई एक्टिंग का काम नहीं मिलता, तो बहुत थकान लगती है, बहुत टूट जाती हूं. लेकिन भगवान की कृपा से मैं कभी बेकार नहीं बैठती, क्योंकि मैं ढेर सारी चीजें करती रहती हूं. ये काम बहुत थकाने वाला है, लेकिन बहुत मजा भी देता है.' 

कैसे अक्षय खन्ना से ले रहीं प्रेरणा?

नेहा धूपिया ने इसी बातचीत में अच्छे काम के बदले ज्यादा फिल्में मिलने वाली सोच पर भी अपनी बात रखी है. उन्होंने इसे अक्षय खन्ना के करियर से जोड़ा, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छे कामों के बदले कई बड़ी फिल्में कर डाली हैं जिसमें 'धुरंधर' और 'छावा' जैसी ब्लॉकबस्टर्स भी शामिल हैं. नेहा ने कहा है, 'काम तो कन्वर्ट होना ही चाहिए ना. अगर पिछले दो शोज में मैंने मेहनत की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला, तो फिर सब बेकार. क्या अच्छा काम करने से और अच्छा काम मिलता है? पता नहीं यार, कभी-कभी तो शक ही हो जाता है. फिर अक्षय खन्ना की ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं और लगता है कि अरे भाई, हम भी 6 साल घर में बैठ जाएं तो क्या. बस यही उम्मीद रहती है कि काम से काम मिलेगा.'

बता दें कि नेहा धूपिया के लेटेस्ट दो प्रोजेक्ट्स आए हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स सीरीज 'सिंगल पापा' और 'परफेक्ट फैमिली' वेब सीरीज शामिल हैं. इसके अलावा वो MTV के हिट रियलिटी शो 'रोडीज' की भी जज हैं. 

---- समाप्त ----
