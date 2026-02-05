फैन्स साजिद नाडियाडवाला की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म रिलीज से पहले विशाल भारद्वाज ने नाना पाटेकर के डेडिकेशन की एक मजेदार बीटीएस (Behind The Scene) स्टोरी शेयर की है.

बुखार में नाना पाटेकर ने किया शूट

एक इंटरव्यू में विशाल भारद्वाज ने नाना पाटेकर के जज्बे को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि ट्रेन सेट पर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस शूट करते वक्त नाना को 102 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग जारी रखी.

विशाल भारद्वाज ने बताया, ट्रेन में एक्शन सीन शूट कर रहे थे, तभी पता चला कि नाना सर को बुखार है, 102 डिग्री. हमने डॉक्टर बुलाया, उन्हें इंजेक्शन दिया गया, कहा गया कि शूटिंग मत करो. लेकिन नाना सर ने कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा. ये सीन पूरा करना है. मेरी वजह से शूटिंग कैंसल हो या लोकेशन बंद हो, ये बोझ मैं अपने सिर पर नहीं लूंगा. और अगले 4 घंटे वो हमारे साथ शूट करते रहे.

विशाल कहते हैं कि नाना पाटेकर सर का बदन इतना गर्म था कि माथे पर हाथ रखते ही गर्मी महसूस हो रही थी. शॉट्स के बीच वो ट्रेन सेट पर लेट जाते, फिर उठते तो ऐसा लगता जैसे बीमारी थी ही नहीं. यही तो महान कलाकार की कमिटमेंट है.

क्या है ओ रोमियो की कहानी?

ओ रोमियो सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जो इंटेंस एक्शन, इमोशंस और धांसू परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो लाएगी. फिल्म 13 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. फिल्मी फैन्स बड़े पर्दे पर शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री देखने के लिए बेकरार बैठे हैं. शाहिद और तृप्ति के अलावा नाना पाटेकर फिल्म का बड़ा चार्म हैं. 75 साल की उम्र में उन्हें पर्दे पर एक्शन सीन करते देखना बड़ा सरप्राइज होने वाला है.

विशाल भारद्वाज की बात सुनने के बाद यही कहना पड़ेगा कि इसलिए वो नाना पाटेकर हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं.

---- समाप्त ----