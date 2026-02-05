scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

75 साल के नाना पाटेकर ने तेज बुखार में शूट किया ओ रोम‍ियो का सीन, हैरान थे मेकर्स

फिल्म 'ओ रोमियो' के निर्देशक विशाल भारद्वाज ने बताया कि नाना पाटेकर ने 102 डिग्री बुखार के बावजूद ट्रेन सेट पर एक्शन सीन शूट किया. नाना पाटेकर की इस कमिटमेंट ने सभी को उनका फैन बना दिया.

Advertisement
X
बुखार में नाना पाटेकर ने नहीं रोकी शूटिंग (PHOTO: ITG)
बुखार में नाना पाटेकर ने नहीं रोकी शूटिंग (PHOTO: ITG)

फैन्स साजिद नाडियाडवाला की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और नाना पाटेकर मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म रिलीज से पहले विशाल भारद्वाज ने नाना पाटेकर के डेडिकेशन की एक मजेदार बीटीएस (Behind The Scene) स्टोरी शेयर की है. 

बुखार में नाना पाटेकर ने किया शूट
एक इंटरव्यू में विशाल भारद्वाज ने नाना पाटेकर के जज्बे को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि ट्रेन सेट पर हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस शूट करते वक्त नाना को 102 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग जारी रखी.

विशाल भारद्वाज ने बताया, ट्रेन में एक्शन सीन शूट कर रहे थे, तभी पता चला कि नाना सर को बुखार है, 102 डिग्री. हमने डॉक्टर बुलाया, उन्हें इंजेक्शन दिया गया, कहा गया कि शूटिंग मत करो. लेकिन नाना सर ने कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा. ये सीन पूरा करना है. मेरी वजह से शूटिंग कैंसल हो या लोकेशन बंद हो, ये बोझ मैं अपने सिर पर नहीं लूंगा. और अगले 4 घंटे वो हमारे साथ शूट करते रहे.

सम्बंधित ख़बरें

nana patekar, manisha koirala
जब शादीशुदा नाना पाटेकर संग रिश्ते में थीं मनीषा कोइराला, बेवफाई ने तोड़ा दिल?
Nana Patekar exits O'Romeo trailer event amid delay, Vishal Bhardwaj calls him bully
शाहिद-तृप्ति को आने में हुई देरी, 'ओ रोमियो ट्रेलर' इवेंट छोड़कर चले गए नाना पाटेकर!
o Romeo Trailer : Shahid Kapoor, tripti dimri star in A bloody tail of gangster, murder, police
O Romeo Trailer : निकलेगा जनाजा या मिलेगी मुहब्बत? शाहिद-तृप्ति की बवाल लव स्टोरी
'अस्तित्व की निशानी...', BMC चुनाव में मतदान करने पहुंचे नाना पाटेकर ने क्या कहा?
Raveena Tandon
भारत-PAK मैच पर वायरल हुआ रवीना टंडन का रिएक्शन

विशाल कहते हैं कि नाना पाटेकर सर का बदन इतना गर्म था कि माथे पर हाथ रखते ही गर्मी महसूस हो रही थी. शॉट्स के बीच वो ट्रेन सेट पर लेट जाते, फिर उठते तो ऐसा लगता जैसे बीमारी थी ही नहीं. यही तो महान कलाकार की कमिटमेंट है. 

Advertisement

क्या है ओ रोमियो की कहानी?
ओ रोमियो सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जो इंटेंस एक्शन, इमोशंस और धांसू परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो लाएगी. फिल्म 13 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. फिल्मी फैन्स बड़े पर्दे पर शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री देखने के लिए बेकरार बैठे हैं. शाहिद और तृप्ति के अलावा नाना पाटेकर फिल्म का बड़ा चार्म हैं. 75 साल की उम्र में उन्हें पर्दे पर एक्शन सीन करते देखना बड़ा सरप्राइज होने वाला है. 

विशाल भारद्वाज की बात सुनने के बाद यही कहना पड़ेगा कि इसलिए वो नाना पाटेकर हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement