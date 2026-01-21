धुरंधर का 'रहमान डैकत' होता ये साउथ सुपरस्टार, मजबूरी में ठुकराई फिल्म, तब अक्षय खन्ना को मिला रोल!

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुंरधर ने 2026 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई. ये इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. मूवी 47वें दिन भी मजबूती से डटी हुई है. फिल्म में हर किदार ने असर छोड़ा है. लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में अक्षय खन्ना रहे. रहमान डकैत के रोल में उन्होंने गर्दा उड़ाया है. ये फिल्म उनके करियर को बूस्ट करने में कामयाब हुई है.

...तो साउथ एक्टर बनता 'रहमान डकैत'?

लोगों को रहमान डकैत के रोल में अक्षय इतने पसंद आए कि वो किसी और एक्टर को इस रोल के लिए सोच नहीं सकते. लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्म के लिए अक्षय खन्ना पहली पसंद नहीं थे. दावा है कि आदित्य धर ने पहले इस रोल के लिए तेलुगू सुपरस्टार नागार्जुन को अप्रोच किया था. Siasat ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आदित्य धर की टीम ने नागार्जुन से रोल को लेकर बात की थी. उन्हें नेरेशन दिया था. नागार्जुन को भी ये रोल काफी पसंद आया था.

लेकिन वो धुरंधर के लिए अपनी डेट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे. तब वो फिल्म कुली और कुबेरा की शूटिंग में बिजी थे. इन्हीं वजहों के कारण वो आदित्य की मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए थे.

फिल्म धुरंधर की रिलीज के बाद जबसे लोगों ने अक्षय खन्ना के स्वैग को देखा है, उनके लिए रहमान डकैत के रोल में किसी और को देखना असंभव सा हो गया है. अक्षय ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिस किया है. एक्सप्रेशंस, लुक्स, डांस से लेकर उनकी एग्रेसिव डायलॉग डिलीवरी ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया है. इंटरनेट पर अक्षय का फ्लिपराची के 'फासला' गाने पर हुकस्टेप खूब वायरल हुआ. उनके डांस स्टेप्स को कॉपी कर कई लोगों ने रील शेयर कीं. मूवी के लीड हीरो रणवीर सिंह थे, लेकिन सुर्खियां अक्षय ने बटोरीं.

धुरंधर के फैंस को इसके सेकंड पार्ट का इंतजार है. मूवी इसी साल मार्च में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी. खबरें हैं सेकंड पार्ट का टीजर 23 जनवरी को रिलीज हो रही सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के साथ थियेटर्स में दिखाया जाएगा. मूवी में संजय दत्त, आर माधवन, गौरव गेरा, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में दिखे.



