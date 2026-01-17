scorecardresearch
 
धनुष संग शादी की अफवाहों से नहीं पड़ा फर्क, मृणाल ठाकुर ने शेयर की पहली पोस्ट

मृणाल और धनुष को लेकर अटकलें 16 जनवरी को तेज हो गई थीं. कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह जोड़ी वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 2026 को शादी रचाने का प्लान बना रही है. शादी की एक तय तारीख सामने आने के बाद एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा शुरू हो गई थी.

धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी फैलीं अफवाहें (Photo: Screengrab)
धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी फैलीं अफवाहें (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का जाना माना नाम एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनके तमिल सुपरस्टार धनुष संग शादी रचाई की अफवाहें फैली थीं. इसके बाद अब उन्होंने एक शांत और आत्मविश्वास से भरा पोस्ट शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है. शनिवार, 17 जनवरी को मृणाल ठाकुर ने खुद का एक बेहद खूबसूरत वीडियो साझा किया, जिसमें वह नाव पर खड़ी दिखाई दे रही हैं.

मृणाल ने शेयर किया पहला पोस्ट

समुद्री हवा और सुनहरी धूप के बीच खुले बालों और मुस्कान के साथ वह बेहद सहज नजर आईं. उनका अंदाज शांति और आत्मविश्वास से भरपूर था. वीडियो के साथ मृणाल ने कैप्शन लिखा, 'ग्राउंडेड, ग्लोइंग और अनशेकेन'. इसका मतलब है जमीन से जुड़ी, दमकती और अडिग. इस पोस्ट को मृणाल का धनुष संग शादी की खबरों की ओर एक शांत इशारा माना जा रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mrunal Thakur (@mrunalthakur)

हालांकि मृणाल और धनुष में से किसी ने भी इन अटकलों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. न ही रिश्ते या शादी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है.

झूठी हैं शादी की अफवाहें?

एचटी सिटी ने एक सूत्र के हवाले से बताया था कि मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं. यह सिर्फ एक अफवाह है, जो फैल गई है. सूत्र ने यह भी बताया था कि मृणाल की फिल्म 'दो दीवाने शहर में' उनकी कथित शादी के आसपास के समय रिलीज होने वाली हैऐसे में शादी की खबर उनके काम और शूटिंग शेड्यूल से मेल नहीं खाती. इस फिल्म में मृणाल को सिद्धांत चतुर्वेदी संग देखा जाएगा. सूत्र ने आगे कहा, 'फरवरी में उनकी फिल्म रिलीज होनी है, तो इतनी नजदीकी तारीख में वह शादी क्यों करेंगी? और फिर मार्च में उनकी एक और तेलुगू फिल्म भी रिलीज होने वाली है.'

कहां से शुरू हुआ अफवाहों का सिलसिला?

बताया जा रहा है कि मृणाल और धनुष कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. मगर दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है. इन अटकलों की शुरुआत अगस्त 2025 में हुई थी, जब मृणाल अपनी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के प्रीमियर के दौरान धनुष का उत्साह से स्वागत किया था. दोनों के बीच दिखी गर्मजोशी ने फैंस का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. कई लोगों का मानना था कि धनुष खास तौर पर मृणाल को सपोर्ट करने के लिए ही उस स्क्रीनिंग में पहुंचे थे.

