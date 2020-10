मिर्जापुर: पंकज त्रिपाठी ने गर्दन हिलाकर मचाया भौकाल, अवॉर्ड देने की मांग

मिर्जापुर 2 ने रिलीज होते ही भौकाल मचा दिया है. स्टोरीलाइन से लेकर एक्टिंग तक, सभी पहलू फिर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. सीरीज में पंकज त्रिपाठी के कालीन भैया का स्वैग तो अलग ही लेवल का देखने को मिल रहा है. उनका किरदार इस सीरीज की जन बन गया है. बिना उनके मिर्जापुर के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता. अब जिन पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की इतनी तारीफ हो रही है, उन्हें अवॉर्ड देने की बात कही जाने लगी है. लेकिन जिस वजह से ये अवॉर्ड देने की बात कही जा रही है, वो जान आप भी हैरान रह जाएंगे.

मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी की गर्दन वाली एक्टिंग

सोशल मीडिया पर मिर्जापुर और मिर्जापुर 2 का एक वीडियो वायरल है. वायरल वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया दिखाई दे रहे हैं. वे बिना एक भी शब्द बोले अपनी गर्दन से एक्टिंग कर रहे हैं. सिर्फ गर्दन हिलाकर भौकाल मचा रहे हैं. उनका ये अंदाज देख फैन्स हैरान रह गए हैं. उन्हें लगने लगा है कि पंकज त्रिपाठी इतने कमाल के अभिनेता हैं कि वे अपनी गर्दन के जरिए भी एक्टिंग कर लेते हैं. जिस यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है वे लिखते हैं- पंकज त्रिपाठी की गर्दन को भी बेस्ट एक्टिंग का अवॉर्ड मिलना चाहिए.

His neck should also get an award for best acting.@TripathiiPankaj pic.twitter.com/722FRCIYjN — Naveen Kukreja (@NaveenRKukreja) October 22, 2020

Pankaj Tripathi's neck has better acting skills than Arjun Kapoor, Siddharth Malhotra, and many more. 😂 — Swapnil Mishra (@swapnil95mishra) October 24, 2020

Tripathi ji कौन सा पान दबा रखा है, कहीं बनारस वाला तो नहीं. — himanshu sharma (@himanshu9493) October 22, 2020

Award ka prabandh hum krte hai 🤣🤣 — Arwa (@arwa18117992) October 22, 2020

His strongest way of conveying his message! — Veena Gangwani (@vinugangwani) October 23, 2020

एक्टर को अवॉर्ड देन की मांग

अब यूजर का बस इतना कहना काफी था क्योंकि इसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये एक मुहिम बन गई. हर कोई पंकज त्रिपाठी को अवॉर्ड देने की बात कहने लगा. सभी की नजरों में एक्टर का ये टैलेंट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है. एक यूजर लिखते हैं- पंकज त्रिपाठी की गर्दन की एक्टिंग तो अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई सितारों से ज्यादा अच्छी है. वहीं दूसरे यूजर ने तो मजेदार सवाल पूछते हुए कहा है- कौन सा पान दबा रखा है, कहीं बनारस वाला तो नहीं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई ट्वीट वयारल हो गए हैं. हर कोई सिर्फ पंकज त्रिपाठी को अवॉर्ड देने की वकालत कर रहा है. वैसे खुद पंकज त्रिपाठी ने भी इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने सिर्फ दो शब्दों में अपने दिल की बात कह दी है. पंकज कहते हैं- ठीक है , शुक्रिया