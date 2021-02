कई बार दिखा मीरा राजपूत के माथे का निशान, खुद बताया कैसे पड़ा

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हों लेकिन सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं. मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़िया है. मीरा अक्सर अपने फैंस से बातचीत करती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए.

कैसे मिला मीरा को माथे का निशान?

इस सेशन में एक फैन ने मीरा के माथे के निशान के बारे में पूछा. अगर आपने ध्यान दिया हो तो मीरा के माथे पर बायीं तरफ एक छोटा-सा निशान है, जिसे आप उनकी कई फोटोज में देख सकते हैं. इस निशान के बारे में बात करते हुए मीरा ने बताया, ''तो मैं तीन साल की थी, सभी बच्चों की तरह पलंग पर उछल रही थी. फिर मैं गिरी, पलंंग के किनारे में मेरा सिर लगा और मुझे ये निशान मिला.''

शाहिद की कौन-सी आदत है नापसंद?

सेशन के दौरान एक और यूजर ने शाहिद की एक अच्छी और एक बुरी आदत के बारे में भी मीरा राजपूत से पूछा. इसके जवाब में मीरा ने बताया, ''वो मैसेज में लाखों टाइपो (स्पेलिंग मिस्टेक) करते हैं जिसकी वजह से मुझे खूब ध्यान लगाकर समझना पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं. लेकिन अब मैं काफी हद तक उनकी बातें समझने लगी हूं. जवाब के अंत में मीरा कहती हैं कि मुझे उनके बारे में सब पसंद है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं.''

इस शख्स पर है मीरा राजपूत को क्रश

एक अन्य यूजर ने मीरा से उनके क्रश के बारे तक में पूछा, जिसका जवाब काफी मजेदार था. मीरा ने कहा कि उनका क्रश शाहिद नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर ए बी डीविलयर्स हैं. सेशन में मीरा ने कई और सवालों के भी मजेदार जवाब दिए. मीरा ने बताया कि नेटफ्लिक्स पर उनका पसंदीदा शो शिट्स क्रीक है. साथ ही उनका पसंदीदा नाश्ता पोहा है. एक फैन के पूछने पर मीरा ने ये भी कहा कि शाहिद और उनके बीच बहस होती है तो वह ही जीतती हैं.