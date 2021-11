Meenakshi Sundareshwar Public Review: सान्या मल्होत्रा-अभिमन्यु दसानी की फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर सान्या मल्होत्रा और अभिमन्यु दसानी की नई फिल्म रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का नाम 'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर दिवाली के मौके पर रिलीज हुई है. फिल्म की कहानी एक लॉन्ग डिस्टेंस शादी पर आधारित है. फिल्म की रिलीज के बाद दर्शकों ने इसे लेकर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं.

'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' के टीजर को पब्लिक ने पसंद किया था. तो ट्रेलर को मिक्स्ड रिएक्शन मिले थे. अब नेटफ्लिक्स पर फिल्म आ गई है और उसे भी मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं. कुछ दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई. तो कुछ इसे देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, ''मीनाक्षी सुंदरेश्वर वनीला आइस क्रीम की तरह है. सिंपल लेकिन फिर भी अच्छी.'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''मीनाक्षी सुंदरेश्वर को लकीर मेरा गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है. ये फिल्म हर तरह से बकवास है.''

देखें यूजर्स के रिव्यू यहां:

Watched #MeenakshiSundareshwar what a movie!! People are you still getting mad about #Sooryavanshi Go watch #MeenakshiSundareshwar on Netflix and save your money. — Shally Lal (@ShallyLal1) November 5, 2021

@sanyamalhotra07 rocks! Amazing movie and acting by everybody. I liked it very much #MeenakshiSundareshwar. — vebby (@IamonNZT) November 5, 2021

Just when I thought #Bollywood couldn't do a worse film than #ChennaiExpress, there comes along #MeenakshiSundareshwar and annoys me to no end. Why do they think a Malhotra and Dasani should play the role of South Indians? No South Indian actors available? — Bhavani Giddu (@bgiddu) November 5, 2021

WOW #MeenakshiSundareshwar on Netflix!!!! I have goosebumps!!!!!! Go watch it now!!! Best new movie in a long time….. — addicted to i serials… (@g33931076) November 5, 2021

Cannot stop fuming about #MeenakshiSundareshwar

This movie is unbelievably bad at all possible levels !! — Globe Trotter (@masala_dosai) November 5, 2021

'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' से है आलिया भट्ट का खास कनेक्शन, एक्ट्रेस के बिना नहीं बनती यह फिल्म

सान्या मल्होत्रा की एक्टिंग की तारीफ काफी हो रही है. फिल्म में सान्या ने पहली बार अभिमन्यु के साथ काम किया है. 'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' का प्रोडक्शन करण जौहर ने अपने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया है. इसका निर्देशन विवेक सोनी ने किया है.