Aishwarya Rai ने दिया अमिताभ बच्चन-अभिषेक संग पोज, फैमिली फोटो वायरल

अमिताभ बच्चन और उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित लोगों में से है. बच्चन परिवार को साथ देखने का मौका फैंस को कम ही मिलता है. ऐसे में जब मौका मिले, तो यह खास भी होता है. दिवाली के मौके पर अमिताभ बच्चन और उनका परिवार एक बार फिर साथ आया. अमिताभ ने परिवार संग एक परफेक्ट फैमिली फोटो शेयर की है.

ऐश्वर्या के साथ फैमिली फोटो

इस फैमिली फोटो में अमिताभ बच्चन, पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या, बेटी श्वेता और उनके बच्चों संग सोफा पर बैठे नजर आ रहे हैं. सभी ने खूबसूरत एथनिक आउटफिट पहने हुए हैं. सभी कैमरा के लिए स्माइल कर रहे हैं. अमिताभ ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'परिवार प्रार्थना करता है और साथ में सेलिब्रेट करता है. इस पावन अवसर पर, शुभकामनाएं. दीपावली मंगलमय हो.'

फैंस ने ऐश्वर्या के गायब होने पर की शिकायत

इससे पहले अमिताभ बच्चन ने अभिषेक, श्वेता और जया के साथ एक थ्रोबैक और एक दिवाली फोटो को शेयर किया था. इस फोटो में ऐश्वर्या को ना पाकर फैंस परेशान हो गए थे. फैंस की शिकायत सुनने के बाद अमिताभ ने अब फुल फैमिली फोटो को शेयर किया है. यह फोटो फैंस को पसंद आ रही है. यूजर्स बच्चन परिवार की तारीफ करने में लगे हैं.

T 4087 - Some picture sitting positioning never change, even through time .. ❤️❤️ pic.twitter.com/Vs8D1MAEtn