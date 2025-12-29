'मेरे पेरेंट्स को क्यों घसीटा जा रहा है?', भड़कीं दीपक चाहर की बहन मालती, बोलीं- दर्द ना दें

क्रिकेटर दीपक चाहर की एक्ट्रेस बहन मालती चाहर इन दिनों वो खूब चर्चा में हैं. वो जबसे बिग बॉस के घर से बाहर निकली हैं खूब इंटरव्यूज दे रही हैं. उनसे पेरेंट्स के सेपरेशन से लेकर टॉक्सिक बचपन को लेकर भी सवाल किया जा रहा है. जिसका वो बड़ी अदब से जवाब दे रही हैं, लेकिन अब मालती का गुस्सा फूट पड़ा है. उनका आरोप है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है. उनके माता-पिता का नाम जबरदस्ती हर इंटरव्यू में घसीटा जा रहा है जो कि गलत है.

और पढ़ें

मालती ने सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

मालती ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है. मालती ने बताया कि उनके पेरेंट्स का नाम बेवजह खबरों और इंटरव्यूज में घसीटा जा रहा है. जो कि गलत है.

मालती लिखती हैं- मुझे समझ नहीं आता कि हर पॉडकास्ट और इंटरव्यू में मेरे माता-पिता को क्यों घसीटा जा रहा है. और जब मैं ईमानदारी और सम्मान के साथ जवाब देती हूं, तो मेरी बातों को तोड़-मरोड़कर ध्यान खींचने वाली हेडलाइंस बना दी जाती हैं. क्यों? कृपया सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहिए. मेरे माता-पिता अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत संघर्ष झेल चुके हैं. कृपया उन्हें और दर्द न दें.

इसके बाद एक और ट्वीट में मालती ने एक मीडिया हाउस का नाम टैग करते हुए लिखा कि- शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करना क्या सच में पत्रकारिता कहलाता है, या अब यही बन गई है? तुम्हें क्या हो गया है?

Advertisement

I don’t understand why my parents are being dragged into every podcast and interview. And when I answer honestly and respectfully, my words get molded into attention seeking headlines.

Why? Please stick to me only.

They have already had their own set of struggles..please don’t… — Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) December 28, 2025

मालती नहीं करना चाहतीं आत्म-सम्मान से समझौता

मालती इससे पहले भी आत्म सम्मान की बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा था- मैं छोटी-छोटी बातों के लिए भी अपनी पूरी कोशिश से ज्यादा करती हूं. लेकिन जिस पल मुझे हल्के में लिया जाता है या सम्मान नहीं मिलता, मैं वहां से हट जाती हूं. मुझे नहीं पता बाहर क्या कहानी चल रही है. लेकिन ये बात हर किसी पर लागू होती है. बस. क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता.

मालती ने हाल ही में पेरेंट्स के सेपरेशन पर बात की थी. उन्होंने बताया था कि उनका बचपन काफी तकलीफ में बीता है. वो अपने माता-पिता के झगड़े और वायलेंस देखते हुए बड़ी हुई हैं. कई बार पिता से झगड़ा करने के बाद मां उनकी पिटाई कर देती थीं. वहीं पिता ने भी ऐसा कई बार किया है. किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की इसका मालती पर क्या असर पड़ेगा.

---- समाप्त ----