'अरिजीत सिंह ने सबकुछ छोड़ा नहीं सच को चुना है' सिंगर के ब्रेक पर बोले महेश भट्ट

अरिजीत सिंह ने सिंगिंस से ब्रेक लिया है, जिसपर कई लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इसमें लेजेंडरी फिल्म मेकर महेश भट्ट भी जुड़ गए हैं. उन्होंने सिंगर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है, जब वो अपनी फिल्म 'आशिकी 2' के म्यूजिक के लिए उनसे मिले थे.

अरिजीत सिंह पर बोले महेश भट्ट (Photo: IMDb/ Social Media)
अरिजीत सिंह पर बोले महेश भट्ट (Photo: IMDb/ Social Media)

बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने फैंस को एक जोरदार झटका दे दिया है. उन्होंने ऐलान किया कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ले रहे हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया पर मौजूद सभी फैंस को हैरान करके रख दिया है. वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों अरिजीत ने ऐसा फैसला लिया. 

अरिजीत के रिटायरमेंट पर क्यों हैरान हुए महेश भट्ट?

अरिजीत के इस फैसले पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है. फिल्म मेकर महेश भट्ट ने भी सिंगर के सिंगिंग से ब्रेक लेने पर बात की. इस दौरान उन्होंने उस वक्त को भी याद किया, जब वो अरिजीत से पहली बार मिले थे. उनकी मुलाकात मोहित सूरी की फिल्म 'आशिकी 2' के गानों के लिए हुई थी. 

टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा, 'जब कोई कलाकार अपने सबसे जबरदस्त दौर में होता है, तब भी उनमें से कुछ लोग सबकुछ छोड़ देते हैं. लेकिन कला नहीं, शोर-शराबा छोड़ते हैं. वो चुप्पी, अकेलापन और सच्चाई को चुनते हैं, बजाय लगातार परफॉर्म करने और दिखावा करने के.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

'जब मैंने अरिजीत के फैसले के बारे में सुना कि वो अब दूसरों के लिए गाना बंद कर देगा, तो अचानक मेरा ध्यान उस दोपहर की तरफ चला गया जब हम खार में सुपर साउंड सर्विस में थे, वो पुराना टी-सीरीज बिल्डिंग जहां से आशिकी 2 की असली शुरुआत हुई थी. हम लोग म्यूजिक रिलीज कर रहे थे और अरिजीत को बुलाया गया था तुम ही हो गाने के लिए.'

महेश भट्ट ने आगे अरिजीत को लेकर कहा, 'एक शर्मीला और खुद को कम आंकने वाला युवा लड़का मंच पर चढ़ा. उसने एक गाना गाया जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना देगा. वो पल उसके जीवन का ऐसा शुरुआती कदम बना, जिसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही.'

फिल्म 'आशिकी 2' अरिजीत सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी. फिल्म में लगभग हर गाना उनकी आवाज में था. 'तुम ही हो' गाने ने सिंगर को रातों-रात स्टार बना दिया था. इसके बाद अरिजीत ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर गाने दिए. उनका आखिरी गाना सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से मातृभूमि रिलीज हुआ है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. 

