जब सुशांत को पता चले धोनी के सीक्रेट्स, जीवा संग था खास बॉन्ड, तस्वीरों में दिखा रिश्ता

एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट सपना भावनानी ने दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स-कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इन अनदेखी तस्वीरों के साथ उन्होंने कुछ दिलचस्प किस्से भी बताए. इसमें सुशांत को धोनी के सीक्रेट्स बताने से लेकर बहुत कुछ शामिल है.

सुशांत-धोनी संग खास मोमेंट्स

सपना ने 10 साल पुराने पलों को याद करते हुए सोशल मीडिया के नए ट्रेंड '2016 थ्रोबैक' में हिस्सा लिया. इस ट्रेंड में लोग पुरानी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो उस दौर की याद दिलाते हैं जिसे कई लोग ज्यादा सादा और खुशहाल मानते हैं.

सपना ने धोनी, उनकी बेटी जीवा और सुशांत के साथ कई फोटोज शेयर कीं, और उनके साथ ही उन तस्वीरों के पीछे छुपी कहानी भी बताई. सपना ने याद किया कि कैसे 2016 उनके लिए बेहतरीन रहा था. एक तस्वीर में सुशांत उनके साथ सेल्फी में हंसते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा- मैं सुशांत को एमएस धोनी के कुछ अंदरूनी राज बता रही थी और वो खूब हंस रहे थे.

सपना धोनी की हेयरस्टाइलिस्ट रह चुकी हैं और उनकी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के भी काफी करीब थीं. उन्होंने एक और फोटो शेयर की, जिसमें सुशांत, धोनी और जीवा साथ नजर आ रहे हैं. इस पर उन्होंने लिखा- सुशांत, माही और जीवा की ये तस्वीरों की सीरीज, जो मैंने ली थी, इंटरनेट पर छा गई थी. उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत और जीवा के साथ उनका एक छोटा-सा गैंग बन गया था.

अपने पोस्ट को कैप्शन देते हुए सपना ने लिखा- 2016 वाले ट्रेंड में कूद रही हूं. 10 साल ज्यादा लंबे नहीं लगते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल गया है. सपना ने अपने इस पोस्ट में सुशांत और महेंद्र सिंह धोनी के साथ तो कई यादें ताजा की हीं, साथ ही उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत और क्रिकेटर विराट कोहली के साथ भी थ्रोबैक फोटोज शेयर कीं. सपना ने बताया कि धोनी की बेटी जीवा का फर्स्ट हेयर कट उन्होंने ही किया था. 2016 में वो बिपाशा बसु की शादी का भी हिस्सा रही थीं.

सपना ने थ्रोबैक में दिखाया कि वो आग पर नंगे पैर चल चुकी हैं और न्यूड हॉट योगा भी कर चुकी हैं.

फिल्म ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें सुशांत ने धोनी का किरदार निभाया था. इस फिल्म का डायरेक्शन नीरज पांडे ने किया था. इस फिल्म के लिए सुशांत धोनी के साथ लंबे समय तक रहे थे, ताकि उनके हावभाव को समझ कर अपना सकें.

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. कई सालों की जांच और अटकलों के बाद अधिकारियों ने इसे आत्महत्या का मामला बताया.

