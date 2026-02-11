scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

The Diary of Manipur Trailer: 'हम गरीब हैं, पैसा हमारा दूसरा भगवान है', हिंसा-दर्द की कहानी में छाईं मोनालिसा

मोनालिसा की डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मूवी मणिपुर में फैली हिंसा, धर्मांतरण और आदिवासियों की समस्याओं को बयां करती है. निर्देशक सनोज मिश्रा ने बताया कि इस फिल्म को बनाने के दौरान उन्हें झूठे केस में जेल भी जाना पड़ा. उन्होंने लोगों से ये फिल्म देखने की अपील की.

Advertisement
X
मोनालिसा की फिल्म का ट्रेलर रिलीज (Photo: Instagram @monalisabhosle_official)
मोनालिसा की फिल्म का ट्रेलर रिलीज (Photo: Instagram @monalisabhosle_official)

प्रयागराज महाकुंभ से रातों रात सेंसेशन बनीं वायरल गर्ल मोनालिसा की डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. गांव की सीधी-सादी लड़की के रोल में दिखी मोनालिसा की झलक देखकर फैंस खुश हो गए हैं. सनोज मिश्रा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कई विवादों और मुश्किलों को झेलने के बाद बनी है. इसकी रिलीज डेट अभी रिवील नहीं की गई है. डायरेक्टर ने फैंस से कहा कि वो इस फिल्म को भरपूर प्यार दें.

मोनालिसा की अदाओं का चला जादू
ये कहानी मणिपुर की सबसे अकेली लड़की मोनालिसा की है. जंगल के पेड़, तितलियां और जानवर उसके दोस्त हैं. उनके अपोजिट अभिषेक त्रिपाठी को कास्ट किया गया है. हीरो संग उनका लव अफेयर भी दिखाया गया है. दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी है. अपने ऊपर आने वाले तूफान से वो अनजान है. खुशहाल जिंदगी जी रही मोनालिसा की लाइफ को मणिपुर में फैली हिंसा ने बदलकर रख दिया है. दूसरी तरफ, धर्मांतरण का एक गिरोह चल रहा है.

जहां आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है. उन्हें लालच दिया जाता है अगर वो ईसाई बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, बच्चों की शादी और पढ़ाई में सुविधा मिलेगी. सरकार के खिलाफ आक्रोश फैला है. पूरे शहर में खून खराबा, आगजनी, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. धर्म परिर्वतन कर ईसाई बने आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ आवाज उठ रही है. जाति, धर्म, आरक्षण की लड़ाई दिखाई गई है. ट्रेलर में मोनालिसा को बदमाशों से लड़ते दिखाया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Monalisa is making a mark in the film industry
महाकुंभ से वायरल मोनालिसा, अब बनी एक्ट्रेस
2025 में सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो ने कई लोगों को रातोंरात देशभर में मशहूर बना दिया. ( Photo: Instagram/@iit.baba,sonali_mehndi, monalisha_kumbh12)
मोनालिसा से लेकर...2025 में वायरल हुए ये लोग, सोशल मीडिया ने रातोरात बदल दी किस्मत
Salman khan at Red sea film festival 2025
Film wrap: 25 साल से डिनर पर नहीं गए सलमान, उदास दिखीं 'महाकुंभ' की मोनालिसा
monalisa bhosle south debut
Film wrap: हीरोइन बनीं 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा, बिकिनी में छाई कपूर खानदान की बेटी
monalisa bhosle south debut
झोपड़ी में रहने वाली मोनालिसा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड के बाद मिली साउथ फिल्म
Advertisement

देखें ट्रेलर...

ट्रेलर के अंत में डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने लोगों से अपने दिल की बात कही है. वो कहते हैं- ये मोनालिसा की वही फिल्म है जिसे बनाने पर उन्हें झूठे केस में जेल भेजा गया था. जेल में रहकर ही मैंने इस फिल्म की कहानी को लिखा है. अब इसे आपके सामने लेकर आ रहा हूं. मुझे बस महादेव और आपका साथ चाहिए. सबकी चहेती मोनालिसा ट्रेलर के बस एक सीन में डायलॉग बोलती दिखी हैं. इसमें भी उनकी आवाज को मोडिफाई किया गया है. वो कहती हैं- हम बहुत गरीब लोग हैं. पैसा ही हमारा दूसरा भगवान है.
 
आदिवासी के रोल में मोनालिसा जंच रही हैं. हालांकि डायलॉग डिलीवरी पर अभी उन्हें काम करने की जरूरत है. फैंस ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं. मोनालिसा की एक्टिंग देख वो इंप्रेस हुए हैं. उनका कहना है डेब्यू मूवी में मोनालिसा ने अच्छा काम किया है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को सराहा गया है. देखना होगा फिल्म रिलीज के बाद मोनालिसा के करियर को कितनी लंबी उड़ान मिलती है. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement