The Diary of Manipur Trailer: 'हम गरीब हैं, पैसा हमारा दूसरा भगवान है', हिंसा-दर्द की कहानी में छाईं मोनालिसा

प्रयागराज महाकुंभ से रातों रात सेंसेशन बनीं वायरल गर्ल मोनालिसा की डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. गांव की सीधी-सादी लड़की के रोल में दिखी मोनालिसा की झलक देखकर फैंस खुश हो गए हैं. सनोज मिश्रा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कई विवादों और मुश्किलों को झेलने के बाद बनी है. इसकी रिलीज डेट अभी रिवील नहीं की गई है. डायरेक्टर ने फैंस से कहा कि वो इस फिल्म को भरपूर प्यार दें.

मोनालिसा की अदाओं का चला जादू

ये कहानी मणिपुर की सबसे अकेली लड़की मोनालिसा की है. जंगल के पेड़, तितलियां और जानवर उसके दोस्त हैं. उनके अपोजिट अभिषेक त्रिपाठी को कास्ट किया गया है. हीरो संग उनका लव अफेयर भी दिखाया गया है. दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी है. अपने ऊपर आने वाले तूफान से वो अनजान है. खुशहाल जिंदगी जी रही मोनालिसा की लाइफ को मणिपुर में फैली हिंसा ने बदलकर रख दिया है. दूसरी तरफ, धर्मांतरण का एक गिरोह चल रहा है.

जहां आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है. उन्हें लालच दिया जाता है अगर वो ईसाई बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, बच्चों की शादी और पढ़ाई में सुविधा मिलेगी. सरकार के खिलाफ आक्रोश फैला है. पूरे शहर में खून खराबा, आगजनी, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. धर्म परिर्वतन कर ईसाई बने आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ आवाज उठ रही है. जाति, धर्म, आरक्षण की लड़ाई दिखाई गई है. ट्रेलर में मोनालिसा को बदमाशों से लड़ते दिखाया गया है.

देखें ट्रेलर...

ट्रेलर के अंत में डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने लोगों से अपने दिल की बात कही है. वो कहते हैं- ये मोनालिसा की वही फिल्म है जिसे बनाने पर उन्हें झूठे केस में जेल भेजा गया था. जेल में रहकर ही मैंने इस फिल्म की कहानी को लिखा है. अब इसे आपके सामने लेकर आ रहा हूं. मुझे बस महादेव और आपका साथ चाहिए. सबकी चहेती मोनालिसा ट्रेलर के बस एक सीन में डायलॉग बोलती दिखी हैं. इसमें भी उनकी आवाज को मोडिफाई किया गया है. वो कहती हैं- हम बहुत गरीब लोग हैं. पैसा ही हमारा दूसरा भगवान है.

आदिवासी के रोल में मोनालिसा जंच रही हैं. हालांकि डायलॉग डिलीवरी पर अभी उन्हें काम करने की जरूरत है. फैंस ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं. मोनालिसा की एक्टिंग देख वो इंप्रेस हुए हैं. उनका कहना है डेब्यू मूवी में मोनालिसा ने अच्छा काम किया है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को सराहा गया है. देखना होगा फिल्म रिलीज के बाद मोनालिसा के करियर को कितनी लंबी उड़ान मिलती है.

