बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी ओटीटी सीरीज 'मिसेज देशपांडे' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस सीरीज में उनके नए अवतार को काफी पसंद किया जा रहा है. इस बीच एक्ट्रेस ने सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपने काम को याद किया, साथ ही ये बताया कि उनकी कौन सी फिल्में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं.

ये तो आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में कुछ ही ऑन-स्क्रीन जोड़ियों ने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जितना गहरा असर डाला है. उनका डायनामिक और दिल को छूने वाला अंदाज सालों तक कायम रहा है और आज भी दर्शक उसे पसंद करते हैं.

माधुरी दीक्षित-SRK की टॉप फिल्में?

Zoom को दिए इंटरव्यू में जब शाहरुख खान के साथ उनकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो माधुरी ने जवाब दिया, 'मैं निश्चित रूप से देवदास और दिल तो पागल है कहूंगी - ये दो फिल्में.' उन्होंने एक और फिल्म का भी जिक्र किया जो बिल्कुल अलग वजहों से खास है.

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि फिल्म अंजाम भी, खासकर अंजाम के कुछ सीन क्योंकि उस फिल्म में हमने जिस तरह का एक्शन किया था. अंजाम के फिजिकली चैलेंजिंग पहलुओं पर बात करते हुए माधुरी ने बताया कि यह अनुभव उनके लिए सीखने का मौका कैसे साबित हुआ.

दिल तो पागल है कैसे बनी?

माधुरी ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने उन एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा और अंजाम पर काम करते समय, हम अक्सर बात करते थे क्योंकि हम कोयला और अंजाम दोनों की शूटिंग एक ही समय में कर रहे थे. उस दौरान हम दोनों के प्रोजेक्ट कितने अलग थे और मैंने बताया कि हमने एक साथ अंजाम की थी, जिसमें हम सिर्फ लड़ रहे थे, खून से लथपथ थे और एक-दूसरे के गले पड़े थे. जब वे कोयला में गए तो यह अंतर और भी साफ हो गया. फिर हम कोयला में गए, जहां हम भाग रहे थे, कीचड़ में चल रहे थे, और हमारे पैरों में जोंक चिपक रही थीं.'

इन्हीं इंटेंस प्रोजेक्ट्स के बीच माधुरी ने एक साथ एक हल्के-फुल्के जॉनर में काम करने की इच्छा जताई और कहा कि हमें एक साथ एक प्यारी, मीठी, सिंपल रोमांटिक फिल्म बनानी चाहिए. उन्होंने बताया कि यह ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो गई. हम बस इसके बारे में बात कर रहे थे, और फिर दिल तो पागल है बन गई.

शाहरुख के साथ रोमांस पर बोलीं माधुरी

माधुरी ने शाहरुख के साथ फुल-फ्लेज्ड रोमांटिक फिल्म करने की खुशी जताई. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह एक बहुत ही शानदार रोमांटिक लीड एक्टर है.' शाहरुख को क्या चीज यूनिक बनाती है के जवाब में बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'जब वह किसी लीडिंग लेडी के साथ रोमांस करते हैं, तो आप सच में उनका प्यार महसूस कर सकते हैं, और मुझे रोमांस का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है. इसलिए, दिल तो पागल है उनके साथ काम करने के लिए एक शानदार फिल्म थी.' अपने कोलैबोरेशन पर अपनी बात खत्म करते हुए माधुरी ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं उनके साथ कुछ बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही हूं.'

