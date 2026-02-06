scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अंदर कुछ टूट गया होगा', अरिजीत सिंह के फैसले पर बोले लकी अली, बयां किया सिंगर का दर्द

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर लकी अली का रिएक्शन सामने आया है. लकी बोले- ये नुकसान नहीं, बल्कि अपनी राह चुनने का फैसला है. उन्होंने अरिजीत के फैसले पर अपनी सहमति जताई है और कहा है कि कुछ अच्छा ही होगा.

Advertisement
X
अरिजीत के सपोर्ट में उतरे लकी अली (Photo: PTI)
अरिजीत के सपोर्ट में उतरे लकी अली (Photo: PTI)

एआर रहमान के सांप्रदायिकता पर दिए गए बयान के बाद, सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से दूर हटने के फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी. पिछले एक हफ्ते में कई गायकों ने अरिजीत के इस फैसले पर चिंता, समर्थन और अपने अनुभव साझा किए हैं. अब इस पर सिंगर लकी अली ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है और इसे काफी पर्सनल नजरिए से देखा है.

लकी ने बताया सिंगर का दर्द

पीटीआई से बातचीत में लकी अली ने कहा- किसी म्यूजिशियन की हालत समझने के लिए उसके जूते पहनकर चलना पड़ता है. अगर उसने ऐसा कदम उठाया है, तो जरूर उसके अंदर कुछ टूट गया होगा. मैं अरिजीत के इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूं. ये कोई नुकसान नहीं है. वो जरूर गाएगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन पहले जैसी परिस्थितियों में नहीं. आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, जैसे हमने बनाया था.

सम्बंधित ख़बरें

Arijit Singh, Aamir Khan
अरिजीत से म‍िलने पहुंचे आमिर खान, 2000km किया सफर, बदलेगा फैसला?
when sonu nigam rated Arijit singh above himself
'सोनू निगम नहीं अरिजीत गाए मेरे ढोलना 3.0', मगर नहीं माने अमाल मलिक, ऐसे किया रिकॉर्ड
Shahid Kapoor, Tripti Dimri, O romeo movie
अरिजीत की आवाज में रिलीज हुआ 'ओ रोमियो' का गाना, फैन्स को चढ़ा इश्क का फीवर
Arijit Singh Palash Sen
अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? पलाश सेन का दावा- मुझे पता है...
Ila Aru reacts on Arijit Singh retirement
अरिजीत के फैसले पर ईला अरुण को यकीन, बोलीं- कभी पछतावा नहीं होगा...

अपने करियर को याद करते हुए लकी अली ने आगे कहा- कुछ भी थाली में परोसकर नहीं मिलता. आपको खुद को साबित करना पड़ता है और अपने फैसले पर भरोसा रखना होता है. एक बार वो रुकावट पार कर लें, तो रास्ता थोड़ा साफ दिखने लगता है. इसका मतलब ये नहीं कि सफर आसान हो जाता है, लेकिन दिशा साफ हो जाती है.

Advertisement

लकी अली ने कई हिट गाने देने के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. उन्होंने एक बार कहा था- बीच में मैंने फिल्में कीं, गाने गाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब समझ नहीं आया आगे क्या करूं. मैं अपने तरीके से गाना चाहता था. ‘ओ सनम’ उसी आजादी की तलाश का नतीजा था. 2015 में मैंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली. हां, मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, लेकिन मैं इंडस्ट्री की टॉक्सिसिटी से भागा नहीं था- बस उससे ऊब गया था.

कहां से शुरू हुई ये चर्चा?

अरिजीत सिंह के इंडस्ट्री से हटने की चर्चा 27 जनवरी को शुरू हुई, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर यह ऐलान किया कि अब वह प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं लेंगे.

उन्होंने लिखा- हेलो, आप सभी को नया साल मुबारक. इतने सालों से श्रोताओं के तौर पर आपने जो प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद. मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं यहां रुक रहा हूं. यह एक खूबसूरत सफर रहा.

अपने X अकाउंट पर अरिजीत सिंह ने यह भी संकेत दिया कि वह दोबारा भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर लौटना चाहते हैं. इस बयान के बाद उनके भविष्य को लेकर अटकलें और तेज हो गईं कि आगे वह किस दिशा में जाएंगे.

Advertisement

अरिजीत के इस फैसले पर म्यूजिक इंडस्ट्री से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. जहां श्रेया घोषाल जैसी सिंगर्स ने उत्साह जताया और कहा कि अब देखना दिलचस्प होगा कि अरिजीत आगे क्या नया करते हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे एक दौर के खत्म होने जैसा बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement