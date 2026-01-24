scorecardresearch
 
सौरव गांगुली की बायोपिक पर लव रंजन ने दिया अपडेट, बताया कब शुरू होगी शूटिंग?

फेमस डायरेक्टर लव रंजन इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. उनके सबसे बड़े और मचअवेटेड प्रोजेक्ट में से एक सौरव गांगुली की बायोपिक भी शामिल है. हाल ही में उन्होंने इस पर बात की है.

सौरव गांगुली की बायोपिक में दिखेंगे राजकुमार (Photo: Instagram/@rajkummar_rao/@souravganguly)
हाल ही में एक इंटरव्यू में, लव रंजन ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की और सौरव गांगुली बायोपिक पर एक अपडेट शेयर किया. जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है. यह फिल्म गांगुली के शानदार क्रिकेट करियर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर उनके करियर पर फोकस करेगी.

अपनी मजेदार और रोमांटिक कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले डायरेक्टर लव रंजन ने हाल ही में पिंकविला को इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने सौरव गांगुली की बायोपिक पर भी बातचीत की है.

कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग?
पिंकविला के साथ एक इंटरव्यू में लव रंजन ने बताया कि टीम मार्च 2026 में सौरव गांगुली बायोपिक की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रही है. हालांकि उन्होंने शुरुआती तारीख की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स बताने से मना कर दिया.

लव रंजन ने कहा, 'हमने अभी अजय देवगन के साथ एक एक्शन फिल्म की शूटिंग पूरी की है, जो इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है. हमने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है. सौरव गांगुली बायोपिक हमारी लिस्ट में है, और हम इसे मार्च में शुरू करेंगे.'

सौरव गांगुली का किरदार कौन निभाएगा?
मनीकंट्रोल की पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांगुली के महत्वपूर्ण क्रिकेट करियर और भारतीय टीम की कप्तानी पर आधारित यह फिल्म कोलकाता में फिल्माई जाएगी. खबरों के मुताबिक, लीड रोल के लिए राजकुमार राव के नाम को फाइनल किया गया है. क्रिकेट लेजेंड का असली किरदार निभाने के लिए राजकुमार राव कथित तौर पर बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बाएं हाथ से बल्लेबाजी की तकनीक सीखना भी शामिल है.

हालांकि सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी राजकुमार राव उनकी बायोपिक में दिखने वाले हैं. वहीं राजकुमार ने भी ये कहा था कि वो इस रोल को करने से पहले  काफी नर्वस हैं.

लव रंजन के आने वाले प्रोजेक्ट्स
फिलहाल लव रंजन अपने आने वाले प्रोजेक्ट 'वध 2' पर फोकस कर रहे हैं. 6 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली इस मचअवेटेड क्राइम थ्रिलर में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता लीड रोल में हैं. जसपाल सिंह संधू के डायरेक्शन और लव रंजन और अंकुर गर्ग के लव फिल्म्स के प्रोडक्शन में ये फिल्म बन रही है.

