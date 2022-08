Liger Box Office Collection Day 3: 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ी 'लाइगर'! नहीं चला विजय देवरकोंडा का जादू

Liger Box Office Collection: साउथ सिनेमा के हैंडसम हंक एक्टर विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर 25 अगस्त को रिलीज हो चुकी है. लाइगर की रिलीज से पहले दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ था. हर किसी को ऐसी उम्मीद थी की लाइगर बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की नई क्रांति लेकर आएगी. लेकिन अफसोस रियलिटी इससे बहुत अलग है.

नहीं चला लाइगर का जादू

विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर को फैंस का मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है. किसी को फिल्म अच्छी लगी, लेकिन कई लोगों ने फिल्म को लेकर काफी ज्यादा निगेटिव रिव्यू दिए हैं. लाइगर के निगेटिव वर्ड माउथ का असर फिल्म की कमाई पर पड़ता दिख रहा है. लाइगर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के तीसरे दिन ही ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है.

तीसरे दिन कैसी रही फिल्म की कमाई?

विजय देवरकोंडा की फिल्म के तीसरे दिन क़ा कलेक्शन भी सामने आ गया है. लाइगर के तीसरे दिन की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. ट्रेड एनालिस्ट Ramesh Bala के मुताबिक, लाइगर ने रिलीज के तीसरे दिन हिंदी बेल्ट में 4.50 करोड़ रुपये की ही कमाई की है. लाइगर की खराब कमाई देखकर अब इस फिल्म से भी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि, उन्होंने कहा है कि फिल्म यूपी और बिहार बेल्ट में अच्छा कर रही है.

Unlike #Liger Telugu and Tamil, #Liger Hindi remained steady on Saturday, compared to Friday..



It collected ₹ 4.50 Crs Nett.. Early Estimates..



Doing well in Mass Belts UP and Bihar..