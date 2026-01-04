'मैं 1% भी तैयार नहीं थी लेकिन रणवीर...', शरारत सॉन्ग पर डांस को लेकर बोलीं क्रिस्टल डिसूजा

टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने फिल्म 'धुरंधर' के शरारत गाने पर ऐसा डांस किया कि सभी को हैरान कर दिया. इस डांस नंबर में एक्ट्रेस ने आयशा खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी. धुरंधर के थिएटर में रिलीज होने के बाद शरारत 2025 के चार्टबस्टर गानों में से एक बन गया. एक्ट्रेस ने रणवीर सिंह के साथ डांस परफॉर्मेंस पर रिएक्शन दिया है.

दरअसल धुरंधर फिल्म रिलीज से पहले मेकर्स ने मुंबई में एक ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च किया था. इस इवेंट में, क्रिस्टल ने रणवीर के साथ शरारत गाने पर लाइव परफॉर्म किया था. हालांकि, एक्ट्रेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रणवीर ने अचानक उन्हें परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आने को कहा.

रणवीर सिंह के साथ परफॉर्मेंस पर बोलीं क्रिस्टल

Zoom को दिए इंटरव्यू में क्रिस्टल ने कहा, 'मेरा यकीन करो, मैं 1% भी तैयार नहीं थी. अगर मैं होती, तो मैं साड़ी नहीं पहनती. मैं ऐसी इंसान हूं जो कभी साड़ी नहीं पहनती. मैं ज्यादातर ड्रेसेस और पैंट्स में रहती हूं. मैंने कहा, तुम्हें पता है, मुझे साड़ी पहनने का मन कर रहा है. मुझे साड़ी पहनने का मन क्यों किया? मुझे कोई अंदाजा नहीं है (हंसती हैं) लेकिन मैंने साड़ी पहनी और मैं वहां गई. क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि 'तुम्हें बस म्यूज़िक लॉन्च में बैठना है. हम स्टेज पर हर गाना लॉन्च करेंगे. जैस्मीन (सैंडलस) और मधुबंती (बागची) स्टेज पर शरारत गाएंगी. तुम्हें बस ताली बजानी है, वाइब करना है या जो भी. हम कुछ BTS वाइब्स लेंगे.'

हालांकि क्रिस्टल इसके लिए मान गईं, लेकिन एक्ट्रेस चाहती थीं कि वह इसका हिस्सा बन सकें. हालांकि, जब तक म्यूजिक लॉन्च हो रहा था, तब तक वह ठीक थीं. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके लिए क्रिस्टल तैयार नहीं थीं.

True,the way he is hyping krystle🤌🏻

Ranveer Singh knows how to hype everyone .... He is too good @RanveerOfficial ⭐ https://t.co/4ip1ScEzp7 pic.twitter.com/iwsoCyTZHN — chhavi💫 (@abeyarrrrrr) December 12, 2025

क्रिस्टल ने कहा, 'हम वहां गए. रणवीर सिंह मेरे साइड में बैठे थे. जैस्मीन और मधुबंती स्टेज पर गाना गा रही हैं. अचानक, रणवीर सिंह कहते हैं 'क्रिस्टल, यह तुम्हारा गाना है. चलो चलते हैं' और वह सचमुच मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज पर ले जाते हैं और मैं सोच रही थी, 'क्या?' और फिर वह एनर्जी मुझमें आ गई. यह बस उनका औरा, उनकी वाइब और उनकी एनर्जी है. यह बहुत जबरदस्त है और आप बस उनके साथ मैच करना चाहते हैं.'

एक्ट्रेस ने कहा, रणवीर की एनर्जी से मैच करने की कोशिश नहीं की, वह पहले से ही उसी एनर्जी में थीं. मैं अपने आप ही उनके लेवल पर थी. मैं उस लेवल पर नहीं हो सकती. उनका लेवल नेक्स्ट लेवल है. लेकिन मैंने कोशिश की. हमने बस डांस किया और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं स्टेज पर हूं और डांस कर रही हूं. मुझे लगा कि मैं किसी क्लब में डांस कर रही हूं. कोई नहीं देख रहा है. कोई कुछ नहीं कर रहा है. मैं उस पल में जी रही थी. मैंने उस पल का बहुत मजा लिया.'

