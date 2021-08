Sunny Leone ने दिया पोर्न इंडस्ट्री को बढ़ावा, पुलिस ने क्यों नहीं लिया एक्शन? बोले KRK

क्रिट‍िक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके स्टार्स पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवाते. अपने इन्हीं टीका-ट‍िप्पणी की वजह से केआरके लाइमलाइट में बने रहते हैं. इस वक्त श‍िल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी केस काफी चर्चा में है. मौके का फायदा उठाते हुए केआरके ने भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने अपने सवालों के घेरे में पोर्न स्टार रह चुकीं सनी लियोनी पर सीधा वार किया है.

केआरके ने ट्वीट किया 'आज, भारत में बहुत सारे प्रोफेशनल पोर्न स्टार्स हैं सिर्फ सनी लियोनी की वजह से. पुलिस ने सनी लियोनी के ख‍िलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, नतीजा ये हुआ कि बाकी लड़क‍ियां पोर्न स्टार बनने से नहीं डरीं. बॉलीवुड के लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सनी लियोनी की आलोचना करने के बजाए उसे सराहा.' केआरके ने सनी लियोनी का नाम लेकर एक तीर से दो निशाना साधने की कोश‍िश की है. मौजूदा केस के लिए उन्होंने बॉलीवुड को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है.

Today, so many professional porn stars are in India just coz of Sunny Leone. Police didn’t take action against Sunny Leone, so other girls didn’t get scared to become porn stars. Bollywood ppl are equally responsible, who promoted & praised sunny Leone instead of criticising her.