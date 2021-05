सलमान खान से माफी नहीं मांगेंगे KRK, बोले- मुझे बॉलीवुड के 20 लोगों का सपोर्ट

सलमान खान और केआरके का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. सलमान खान ने केआरके के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस किया है. अब अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट कर केआरके ने साफ कहा है कि सलमान खान से माफी नहीं मांगेंगे. उन्हें इंडस्ट्री के लोगों का सपोर्ट मिला है.

सलमान से माफी नहीं मांगेंगे केआरके

सलमान खान के वकीलों की टीम पर निशाना साधते हुए केआरके ने बताया कि मीडिया में कई जगह ऐसा बताया जा रहा है कि मैंने सलमान खान से माफी मांगी है. लेकिन ऐसा नहीं है. केआरके कहते हैं- अरे भई मैं माफी क्यों मांगूंगा. जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है. मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं. मुझे मेरे वकील पर पूरा भरोसा है. और वो मेरे लिए केस जीतकर आएंगे. सच्चाई की हमेशा जीत होती है.

More than 20 Bollywood people have called me to give me their support. They said, that they were not able to do that whatever I am doing. Because they were not ready to have direct conflict with him. They were scared to make him their enemy.

I say- Thank you all so very much!