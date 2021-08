पोर्नोग्राफी केस: Armsprime Media के डायरेक्टर को आज पूछताछ के लिए बुलाया

पोर्नोग्राफी केस में नए खुलासे हो रहे हैं. मुंबई क्राइम ब्रांच तेजी से इस केस की छानबीन में जुटी है. बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी केस में Armsprime Media प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सौरभ कुशवाहा को पूछताछ के लिए बुलाया है. वहीं बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इस केस में न्यायिक हिरासत में हैं.

राज कुंद्रा पर लगे ये आरोप

राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के आरोप हैं. पुलिस के मुताबिक, इस केस में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी हैं. इस केस में पुलिस ने कई गिरफ्तारी की हैं.

Property Cell of Mumbai Crime Branch has summoned the director of Armsprime Media Private Limited Saurabh Kushwaha for questioning today, in connection with the pornography case.