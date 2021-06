गोविंदा को लेकर KRK ने दी सफाई, बोले- आपके बारे में नहीं कर रहा था बात

फिल्म रिव्यूअर कमाल आर खान लगातार सुर्खियों में बने हैं. हाल ही में उनकी बहस सुपरस्टार सलमान खान के साथ हो गई, जिसके बाद उन्हें ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा. सलमान खान के फैन्स, करीबियों ने कमाल आर खान पर जमकर निशाना साधा. इस बीच, कमाल ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने गोविंदा को उनका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद किया. सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर किस तरह से गोविंदा ने कमाल आर खान का सपोर्ट किया है.

हालांकि, कमाल खान के इस रहस्य से खुद गोविंदा ने पर्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वह पिछले लंबे समय से कमाल आर खान के संपर्क में ही नहीं हैं. हो सकता हो कि एक जैसे नाम वाले किसी दूसरे शख्स की वजह से कमाल खान कन्फ्यूज हो गए हों. विवाद शुरू होने के बाद केआरके ने फिर से ट्विटर पर अपनी सफाई पेश की है.

केआरके ने दी यह सफाई

केआरके ने कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा है कि वह गोविंदा के बारे में बात नहीं कर रहे थे. उन्होंने इस ट्वीट में गोविंदा को टैग भी किया है. केआरके का कहना है कि वह जिस गोविंदा की बात कर रहे थे, वह बॉलीवुड एक्टर गोविंदा नहीं, बल्कि उनके दोस्त हैं, जिनका नाम भी गोविंदा है. केआरके ने लिखा, ''मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था. मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा था, जिसका असली नाम गोविंदा है. ऐसे में मैं कोई मदद नहीं कर सकता, अगर मीडिया के लोग आपको लेकर खबर बना लें तो इसमें मेरा क्या कसूर है?''

Please note Mr. Govind Arun Ahuja @govindaahuja21, I didn’t tag you because I was not talking about you. I was talking about my friend, who’s real name Govinda. So I can’t help if media people make news about you.