सलमान के बाद KRK का विद्या बालन से पंगा, शेरनी को कहा 'छोटी फिल्म', यूजर्स ने लगा दी क्लास

कमाल राश‍िद खान (Krk) ने पिछले दिनों सलमान खान की फिल्म राधे के निगेट‍िव रिव्यू के चलते खूब चर्चा बटोरी. सलमान की लीगल टीम ने केआरके पर मानहान‍ि का केस भी कर दिया. सलमान से पंगा लेने के बाद अब केआरके ने एक्ट्रेस विद्या बालन को भी आड़े हाथों ले लिया है. उन्होंने विद्या की हाल‍िया रिलीज शेरनी फिल्म के रिव्यू को लेकर बड़ी बात कह दी है.

केआरके ने ट्वीट किया- 'बहुत सारे लोग मुझे शेरनी का रिव्यू करने को कह रहे हैं. प्यारी जनता प्लीज नोट, मैं इस तरह की छोटी फिल्मों की रिव्यू नहीं करता हूं ना ही उनके बारे में बात करता हूं. क्योंकि मैं #ThebrandKRK हूं, दुनिया का नंबर 1 क्रिट‍िक #DrKRK.' अपने आप को नंबर 1 आलोचक बताने वाले केआरके की यह बात लोगों को जमी नहीं और ट्व‍िटर पर वे जमकर ट्रोल हो गए.

यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

यूजर्स ने केआरके को खूब खरी खोटी सुना दी है. एक यूजर ने लिखा- अपने आप को डॉक्टर क्यों कह रहे हैं, पीएचडी है क्या. वहीं दूसरे ने लिखा- क्या मजाक है. एक यूजर ने लिखा- अभ‍िमान है ये आपका और ये अच्छी बात नहीं महाशय. एक यूजर ने तो केआरके को उन्हीं की भाषा में जवाब में देते हुए लिखा- लीजेंड्स शेरनी देखते हैं और बुद्ध‍िजीवी रिव्यू करते हैं. एक और यूजर ने लिखा- फिल्म मेक‍िंग और रिव्यूइंग की एबीसीडी भी नहीं आती तुम्हें.

एक अन्य यूजर ने लिखा- एक रिव्यूवर के तौर पर आपको हर फिल्म देखनी चाह‍िए. कोई फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती रिव्यूवर के लिए. दूसरे ने लिखा- 'नाच ना जाने आंगन टेढ़ा...ये रिव्यू करेगा...इसके खुद के रिव्यू पता हैं क्या.' इसी तरह यूजर्स ने केआरके की जमकर क्लास लगा दी. वहीं कुछ लोगों ने केआरके को सपोर्ट भी किया है.

As a reviewer you should review every film. No film is small or big for a reviewer. But, we can see, you carry a well-set agenda with you. Locking your account and unlocking it occasionally. Saying things and back out from them is natural for you. People do laugh, but at you sir!