खुद को मीका सिंह का बाप मानते हैं KRK, बोले- टकराने से पहले सौ बार सोचना

पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह और कमाल आर खान(केआरके) के बीच जंग छिड़ी है. एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद, अब दोनों क्रिएटिवली एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं. हाल ही में केआरके के हरकतों से तंग आकर मीका ने 'कुत्ता सॉन्ग' बना डाला था. इस गाने पर रियेक्ट करते हुए केआरके ने 'हवस का पुजारी' नाम से अपना एक वीडियो अपलोड किया था. जहां वे मीका को जमकर गाली दे रहे हैं. अब केआरके ने खुद को मीका का बाप बताया है.

व्यूवरशिप को लेकर कसा तंज

अपने कुछ ट्वीट्स के जरिए केआरके मीका को चेतावनी देते हैं कि उनसे न उलझें. इतना ही नहीं उन्होंने वीडियोज की व्यूज की तुलना करते हुए खुद को मीका पर भारी बताया है. केआरके अपनी ट्वीट्स में लिखते हैं कि 6 दिन में केवल 2.3 मिलियन लोगों ने ही सिंगर मीका सिंह के गानों को देखा और वहीं 2.4 मिलियन लोगों ने पिछले 72 घंटे में मेरा वीडियो हवस का पुजारी देख लिया. आ गया स्वाद? अब आगे से मुझसे टकराने से पहले सौ बार सोच लेना.

इसके साथ ही केआरके भी मीका को डेडिकेट करते हुए एक सॉन्ग रिलीज करने की घोषणा की है. अपनी अगली ट्वीट पर केआरके लिखते हैं, जल्द ही मीका पर गाना रिलीज होगी, जिसे मीका सिंह को डेडिकेट किया गया है. जैसी करनी वैसी भरनी.

इंडस्ट्री वालों से कहा, मीका को काम न दें

हालांकि केआरके यहां भी नहीं रुकते हैं. उनके ज्यादातर ट्वीट मीका सिंह को ही लेकर हैं. इस बीच उन्होंने इंडस्ट्री के सभी डायरेक्टर्स और म्यूजिक कंपनी से दरख्वास्त की है कि मीका को फ्यूचर में गाना नहीं दें. अगर कोई ऐसा करता है, तो उन्हें केआरके अपना पर्सनल दुश्मन समझेंगे.

I request to each producer, director, music director and Music company to not give any song to Chirkut Suwar singer #Mikka! Now Whoever will give him a song, he will be considered my personal enemy. Thanks to all of you in advance!